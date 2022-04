Neue Westfälische (Bielefeld)

Schulen in NRW dürfen Tests behalten

Bielefeld (ots)

Im Streit um die Rückholung ungebrauchter Coronatests aus den Schulen scheint es entweder ein großes Missverständnis oder eine große Panne in der Informationspolitik des Landes zu geben. Während sich Schulleiter und Opposition empören, das Land sabotiere mit der Sammelaktion selbstständige Tests an Schulen, erfuhr die Neue Westfälische aus dem Schulministerium, dass es den Schulen freigestellt sei, ob sie die Tests behalten oder abgeben.So teilte ein Sprecher mit: "Sollten Schulen vor Ort die Möglichkeit der Lagerung der Antigen-Schnelltests haben, können die vorhandenen Kapazitäten für einen Einsatz auch in den Schulen weiter vorgehalten werden, sofern die Schulen dies wünschen."

