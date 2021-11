KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Max und die Wilde 7" gewinnt den "Kindertiger"

Auszeichnung für Lisa-Marie Dickreiter und Winfried Oelsner

Erfurt (ots)

Was war in diesem Jahr das beste Drehbuch für einen Kinderfilm? Eine Frage, die sich auch 2021 die Jury des "Kindertigers" stellte, um damit außergewöhnliche Leistungen im Bereich des filmischen Erzählens zu prämieren. Die Auszeichnung ging diesmal an das Drehbuch "Max und die Wilde 7" von Lisa-Marie Dickreiter und Winfried Oelsner, deren Geschichte - eher ungewöhnlich für einen Kinderfilm - in einem Seniorenheim spielt. Mitreißend erzählt der Kinderfilm, was möglich ist, wenn Jung und Alt zusammenhalten.

Ein Lob der Jury gab es außerdem für die Drehbücher von Dirk Ahner zu "Jim Knopf und die Wilde 13" sowie für Stefan Westerwelle und Hannah Schweier zu "Into The Beat" (ZDF, KiKA), die ebenfalls mit in der Endausscheidung nominiert waren: "Uns haben alle drei Drehbücher gefallen, aber die Geschichte über einen Jungen, der seine Probleme selbst in die Hand nimmt und ein spannendes Geheimnis löst, hat uns am meisten überzeugt, weil man am Anfang sehr gut in die Geschichte eintauchen konnte und die Dialoge sehr echt sind - die Hauptfigur ist außerdem sehr mutig und zielstrebig," begründeten Emily, Gabriel, Zelal, Simon und Luisa, die fünfköpfige Jury aus Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren, ihre Entscheidung.

Die mit 20.000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung für das Drehbuch eines realisierten Kinderfilms wird von der Filmförderungsanstalt (FFA) gestiftet und in Kooperation von VISION KINO - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz und KiKA sowie in enger Zusammenarbeit mit der FBW-JUGEND FILMJURY ausschließlich von Kindern und Jugendlichen vergeben.

Die Preisverleihung fand am Freitag, 26. November im Kino Delphi LUX unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. Frank Völkert, stellvertretender Vorstand der FFA, überreichte Winfried Oelsner den Preis. "Ein Preis, der nur von Kindern kommt, das ist etwas ganz Besonderes! Ich bin gerührt und fühle mich sehr geehrt.", bedankte sich Winfried Oelsner und erklärte: "Ich kann euch sagen, wir arbeiten gerade am zweiten Teil!". Moderiert wurde die Veranstaltung von KiKA-Moderator Tim Gailus. Beim KiKA-Medienmagazin "Team Timster", das von Tim Gailus moderiert wird, gibt es in der Sendung am 28. November einen ausführlichen Bericht zum "Kindertiger".

Über die Nominierungen entschieden in einem mehrstufigen, filmbildnerisch begleiteten Verfahren erneut Jugendliche der FBW-JUGEND FILMJURY, während die etwas jüngeren Kinder der KiKA-Jury den Preisträger während eines Drehbuchworkshops auswählten.

Die Nominierungen zu dem seit 2008 existierenden Drehbuchpreis sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert. Alle Preisgelder dienen der Entwicklung eines neuen Drehbuchs für einen Kinder- oder Jugendfilm. Insgesamt wurden - trotz Pandemie und Kinoschließungen - zehn Drehbücher zum "Kindertiger" 2021 eingereicht.

