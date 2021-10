KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Aufruf #SayHi: Tanzen für Freundschaft und gegen Mobbing

Noch bis zum 10. November mitmachen und Tanzvideo auf kika.de hochladen

Erfurt (ots)

"Die Kernbotschaft der internationalen Mitmach-Aktion #SayHi ist so klar wie schön: Sagt hallo und seid Jemandem eine Freundin oder ein Freund!", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. Zahlreiche Länder rufen Kinder unter dem Motto #SayHi dazu auf, am 19. November 2021 um 12:00 Uhr gemeinsam mit Freund*innen, ihrer Sportgruppe oder Schulklasse zu tanzen und damit ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing zu setzen. KiKA ist für Deutschland bei Aktion der der Europäischen Rundfunktion (EBU) dabei.

Noch bis zum 10. November können Tanzvideos zum Song "Feuerwerk" auf kika.de hochgeladen werden.

"Tanz unbedingt mit und sei Teil der Aktion #SayHi! Du und wir, und viele Menschen in Europa - wir setzen tanzend ein Zeichen für die Freundschaft und gegen Mobbing", so "KiKA LIVE"-Moderator Ben voller Vorfreude auf die Tanz-Aktion. Getanzt wird zum Song "Feuerwerk", den Ben gemeinsam mit den "TanzAlarm"-Kids Käthe, Hannah, Luna und Larissa aufgenommen hat. Das Musikvideo und ein Tanz-Tutorial gibt's auf kika.de. Egal ob mit der Clique, der besten Freundin oder dem besten Freund, mit der Tanzgruppe oder der Schulklasse - gemeinsam macht es noch mehr Spaß.

Alle, die bis zum 10. November mitmachen, haben die Chance, mit ihrem Tanzclip im großen Videofinale dabei zu sein. Außerdem gibt es tolle KiKA-Freundschaftsbändchen und zwei Freundschaftspakete zu gewinnen. Aus den ausgewählten Einsendungen wird ein neues Video für die Aktion gestaltet. Dieser Aktionsclip wird dann zum "gemeinsamen Tanztag" am 19. November um 12:00 Uhr bei KiKA zu sehen sein.

Mitmachen können alle, die sich stark machen wollen für Inklusion, Solidarität und Diversität, für die Rolle von Kindern in der Gesellschaft und dabei Spaß haben wollen. Auch Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus", Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich von "Dein Song" (ZDF), Johannes Zenglein und Günther Kastenfrosch vom "Tigerenten Club" (SWR), "KiKA LIVE"-Moderatorin Jessica Schöne und "Schloss Einstein"-Darsteller*innen unterstützen die Aktion und tanzen mit.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie im Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de und auf kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell