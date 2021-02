KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song - ein Hit, eine Story" mit Lotte, Topic, Kelvin Jones und Alvaro Soler

Mehrteiliges Doku-Format gibt Einblick ins Musikgeschäft

Wie entsteht eigentlich ein Hit? Moderatorin Michelle Brückner fragt in "Dein Song - ein Hit, eine Story" (Radio Bremen) berühmte Künstler*innen wie Lotte, Topic, Kelvin Jones und Alvaro Soler. Das neue Format erlaubt parallel zum Songwriting-Wettbewerb "Dein Song" (ZDF) einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Musikgeschäfts. Drei Dokumentationen zeigt KiKA am 27. Februar um 20:10 Uhr. Vier Folgen der Reihe können bereits ab 22. Februar auf kika.de und im KiKA-Player angeschaut werden.

Passend zur 13. Staffel von "Dein Song" (ZDF) gewähren ganz unterschiedliche Künstler*innen Einblicke in die Song-Schmiede: "Dein Song"-Musikpate Topic, der mit "Breaking me" in den Top 10 der deutschen Charts stand und der sich das Klavierspielen über YouTube beigebracht hat. Musikerin Lotte, "Dein Song"-Jurymitglied, hat ihre ersten musikalischen Erfahrungen auf einer Geige aus Pappe gesammelt. Oder Alvaro Soler, der den Sommerhit schlechthin schrieb - "La Cintura". "Dein Song"-Coach Kelvin Jones erzählt Moderatorin Michelle, dass das Mädchen, das er bei seiner Pop-Ballade "Call you home" im Sinn hatte, bis heute nichts davon weiß.

Moderatorin Michelle Brückner, selbst ehemalige "Dein Song"-Kandidatin, hat Musik an der Pop-Akademie in Mannheim studiert. Deswegen stimmt sie gemeinsam mit den Stars so manchen Hit an oder erprobt ihre Tauglichkeit auf ihrer Ukulele in der Fußgängerzone. Stellvertretend für die Fans fragt Michelle auf ihrer Hit-Reise die Stars im Musikgeschäft.

"Dein Song - ein Hit, eine Story" ist eine Produktion der BlindCat Documentary GmbH im Auftrag von Radio Bremen für KiKA. Verantwortliche Redakteurin ist Michaela Herold.

