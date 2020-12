Der Kinderkanal ARD/ZDF

Last-Minute-Weihnachtsgeschenke und die schönsten "KiKA LIVE"-Momente 2020

Exklusiv: Ben spricht mit Jella Haase zu ihrer neuen Rolle als Lehrerin

ErfurtErfurt (ots)

Noch nicht alle Geschenke zusammen und das Fest der Feste steht kurz vor der Tür? Im Trend- und Lifestyleformat "KiKA LIVE" (KiKA) gibt es DIY-Geschenkideen. Außerdem spricht Moderator Ben mit Schauspielerin Jella Haase per Videochat über ihre Rolle in "Paule und das Krippenspiel" (KiKA/MDR). In einem Jahresrückblick erinnert sich das "KiKA LIVE"-Duo an ihre persönlichen Highlights 2020.

Last-Minute-Tipps vom Upcycling-Profi Dimi am 21. Dezember um 20:00 Uhr: Mit Jess und Ben lösen sich alle Probleme in Luft auf - zumindest für alle, die noch dringend Geschenke für Weihnachten benötigen. Aus allem, was die Bastelschublade hergibt, zaubern sie coole DIY-Geschenke in allerletzter Minute. Unterstützt werden sie von YouTuber und Upcycling-Profi Dimi von "Dimxoo".

Geschenkideen von "Trytrytry"-Bloggerin Laura am 22. Dezember um 20:00 Uhr: Nicht viel Geld in der Tasche für Weihnachtsgeschenke? Easy! Keine Idee, was gebastelt werden kann? Überhaupt kein Problem! Jess und Ben stellen Bastelideen mit Unterstützung von Bloggerin und Bastelexpertin Laura von "Trytrytry" vor.

Praktische Einpacktipps sowie lustige Winter-Hacks von Jess und Ben gibt es bereits jetzt auf kika-live.de.

Ben spricht mit Jella Haase am 23. Dezember um 20:00 Uhr: In "Paule und das Krippenspiel" (KiKA/MDR) spielt Jella Haase die Lehrerin Frau Rübsam. Via Videochat verabredet sich Ben mit ihr auf eine Tasse Tee. Sie reden über ihre Rolle als Lehrerin, ihre Erlebnisse 2020 und das bevorstehende Weihnachtsfest.

Best of "KiKA LIVE" am 28. und 29. Dezember um 20:00 Uhr: 2020 war ein besonderes Jahr und stand ganz im Zeichen von Corona. Trotzdem haben Jess und Ben bei "KiKA LIVE" jede Menge erlebt: Sie haben KiKA-Kollegen wie Checker Tobi zu witzigen Challenges per Videoschalte herausgefordert und sich sommerliche Beach-Battles mit Promis wie Selina Mour und Falco Punch geliefert. Am Ende des Jahres blicken Jess und Ben zurück auf die schönsten Erlebnisse 2020.

Diese und weitere Highlights gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr im Trend- und Lifestyleformat "KiKA LIVE" und jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation auf kommunikation.kika.de bereit.

