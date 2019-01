Jess probiert sich als Astronautin aus. © KiKA - Honorarfreie Verwendung gemäß AGB im redaktionellen Zusammenhang mit genannter Sendung bei Nennung "Bild: KiKA". Andere Verwendung nur nach Absprache. KiKA Unternehmenskommunikation - bildredaktion@kika.de Telefon: +49.361.218-1826 Weiterer Text über ots... mehr Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Junge Mädchen und Frauen für die Raumfahrt, Naturwissenschaften, Mathematik und Technik zu begeistern und die erste deutsche Frau ins Weltall bringen, ist das Ziel der Initiative "Die Astronautin". KiKA geht 2019 mit auf Weltraummission und begleitet die weiblichen Trainees - angefangen bei ihren Vorbereitungen bis zum Flug 2020 zur ISS.

Am 14. Januar um 20:00 Uhr wagt sich "KiKA LIVE"-Moderatorin Jessica Schöne an den absoluten "Überfliegerjob": Sie besucht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und testet, ob sie selbst Astronautin werden könnte. Im Back-up-Kontrollzentrum der Raumstation ISS erfährt sie von Profis, wie ein typischer Tag im Weltall aussieht, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt und wie das typische Astronauten-Essen schmeckt.

Auf eine der weiblichen Trainees der Initiative "Die Astronautin" trifft Jess am 15. Januar ebenfalls um 20:00 Uhr in "KiKA LIVE". Es wurden zwei Astronautinnen ausgewählt: Dr. Insa Thiele-Eich und Dr. Suzanna Randall. Eine von ihnen wird 2020 als erste deutsche Astronautin zu einer Forschungsmission auf die ISS fliegen. In einer Flugschule spricht Jess mit Dr. Suzanna Randall über ihr bisheriges Training für den Flug ins All.

KiKA ist dabei und begleitet die Aktion das gesamte Jahr 2019 hinweg mit spannenden Programminhalten und umfangreichen Online-Aktivitäten.

