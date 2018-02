Erfurt (ots) - Schnappschüsse der Kinder im Schnee, beim Nudelessen mit lustig verschmierten Gesichtern, bei den ersten wackligen Versuchen auf dem Fahrrad oder stolz mit der Zuckertüte. Eltern finden immer wieder Anlässe, den Alltag ihrer Kinder mit der Kamera oder dem Handy festzuhalten. Stolz zeigen sie, wie süß ihr Nachwuchs ist und stellen die Fotos ins Netz, auf Facebook oder Instagram. Doch was sagen die Kinder dazu? Gefällt es ihnen, so präsentiert zu werden? Warum Kinderfotos nichts im Netz zu suchen haben, erklärt Moderator Tim im Medienmagazin "Timster: Wem gehört mein Bild?" (KiKA) am 10. Februar um 17:45 Uhr.

Doch nicht nur wenn es um das eigene Bild im Internet geht, sollte umsichtig gehandelt werden. Auch Fotos für einen Schulvortrag oder ein witziges Profilbild für WhatsApp - generell gilt es, bei der Nutzung von Bildern Einiges zu beachten. Medienpädagoge Fabian Wörz steht Tim im Interview Rede und Antwort und geht direkt nach der Sendung auf die Fragen der Zuschauer beim TimsterTreff auf kika.de ein.

Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Tim bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienwelt nach und ist zwischen den Sendungen in der Online-Community "mein!KiKA" für die jungen Zuschauer erreichbar.

Anlässlich des Safer Internet Day steht die Sendung "Timster: Wem gehört mein Bild?" (KiKA) bereits ab 6. Februar auf kika.de zur Verfügung.

Für die Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher und Apps) und NDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung von KiKA (Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation) zeichnet Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA) verantwortlich.

