ASB baut Winterhilfe in der Ukraine aus

Schutz, Wärme und Versorgung für Menschen in Kyiv

ASB-Bundesvorsitzender Knut Fleckenstein: "Wir lassen die Menschen in Kyiv nicht im Stich!"

Der Winter verschärft die humanitäre Lage in der Ukraine dramatisch, besonders in Kyiv. Durch anhaltende Angriffe auf die Energieinfrastruktur fallen Strom, Heizung und Wasser immer wieder für Stunden oder sogar Tage aus. In vielen Wohnungen sinken die Temperaturen auf unter zehn Grad - eine Situation, die für viele Menschen lebensgefährlich ist. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) setzt seine humanitäre Hilfe in der Ukraine konsequent fort und baut sie gemeinsam mit europäischen Partnern weiter aus.

Der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein sagt: "Der ASB und seine europäischen Partner bauen daher ihre Ukrainehilfe aus.Wir lassen die Menschen in Kyiv nicht im Stich. Im Gegenteil! Sie können sich weiterhin auf uns verlassen. In dieser Situation sind Wärmepunkte und Schutzräume für viele Menschen buchstäblich lebensrettend. Sie bieten Wärme, Sicherheit und einen Ort zum Durchatmen inmitten der Krise. Deshalb setzen wir unsere humanitäre Hilfe in den Wintermonaten konsequent fort - mit Notstromversorgung, Schutzräumen, Winterhilfsgütern und warmen Mahlzeiten."

Hilfe im Winter: Schutz und Versorgung

Besonders in Kyiv ist die Lage angespannt. Zerstörte Kraftwerke, beschädigte Energie- und Wassersysteme sowie nicht funktionierende Heizungen prägen den Alltag vieler Menschen. Gemeinsam mit seinen ukrainischen Partnern konzentriert sich der ASB auf Maßnahmen, die die Bevölkerung unmittelbar schützen und versorgen.

Die von den ukrainischen Samaritern (SSU) betriebenen Wärmepunkte sind dabei für viele Menschen lebensrettend. In den vergangenen Tagen suchten dort durchschnittlich rund 80 Menschen pro Tag Schutz. Neben Wärme bieten die Wärmepunkte warme Mahlzeiten, medizinische Versorgung, Strom zum Aufladen von Mobiltelefonen sowie einen sicheren Aufenthaltsort. Zusätzlich sind mobile Teams im Einsatz und unterstützen Menschen in besonders betroffenen Wohngebieten mit heißen Getränken, Essen sowie psychosozialer und psychologischer Erste Hilfe.

Darüber hinaus werden dringend benötigte Winterhilfsgüter verteilt, darunter rund 1.000 Gaskocher mit Gaskartuschen, Powerbanks, Thermowäsche und Akku-Lampen. Über alle Standorte hinweg werden derzeit rund 200 warme Mahlzeiten pro Tag ausgegeben.

Neben der Rehabilitierung eines Luftschutzbunkers wurde zudem das Sozialzentrum der SSU erweitert. Ein neuer barrierefreier Schutzraum bietet Platz zum Aufwärmen und Übernachten. Dank vorausschauender Planung konnten Partnerorganisationen außerdem mit Generatoren und mobilen Stromspeichern ausgestattet werden, um die Hilfe bei Stromausfällen aufrechtzuerhalten. Auch psychosoziale Unterstützungsangebote sowie Projekte zur Rehabilitierung sozialer Infrastruktur laufen weiter - trotz Kälte, Stromausfällen und schwieriger Arbeitsbedingungen.

