STERN TV

stern TV begleitet Dschungelkönigin Evelyn Burdecki zum Börsen-Praktikum an die New Yorker Wall Street

Köln (ots)

"Ich will zur Wall Street an die Börse", hatte die frischgebackene Dschungelkönigin Evelyn Burdecki im Januar gleich nach ihrem Dschungel-Triumph bei stern TV gesagt - und dieser Traum ist jetzt wahrgeworden! stern TV hat die 30-Jährige nach New York begleitet und mit ihr die wichtigsten Stationen auf dem Weg dahin, eine aufstrebende Brokerin zu werden, durchlaufen. Vier Tage Aktien-Intensivkurs mitten in Manhattan mit exklusiven Einblicken und Treffen mit den besten Börsen-Experten, darunter Wall-Street-Legende Peter Tuchman - die Voraussetzungen hätten kaum besser sein können. Und das war auch bitter nötig, schließlich begann Evelyns Trip mit dem Weg zum Kiosk, um den amerikanischen Büdchen-Besitzer zu fragen, wo sie denn jetzt Aktien kaufen könne...

Doch erst einmal musste Evelyn noch mit den wichtigsten Vokabeln vertraut werden. "Eine Aktie ist eine Finanze, die man kaufen kann", lautete einer ihrer ersten Definitionsversuche auf dem Weg in die Metropole. Komplex auch die Sache mit dem "Schweinezyklus": "Das ist eine Aktie, die sich die ganze Zeit dreht und nicht hoch oder runter geht." Und die Abkürzung Dax? "Das 'A' steht für Aktien und das 'D' für Dumping."

Ob die Dschungelkönigin auch noch zur Aktienkönigin wird? Teil 1 von Evelyns Börsen-Praktikum: Mittwoch, 13. März 2019, live bei stern TV (22.15 Uhr/RTL).

