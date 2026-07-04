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AfD-Vorsitzende Alice Weidel: "Mit dieser CDU sehe ich keine Koalitionsmöglichkeiten"

Erfurt/Bonn (ots)

Alice Weidel, die wiedergewählte Vorsitzende der AfD, hat sich beim Parteitag in Erfurt im phoenix-Interview zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der CDU geäußert. Diese sei für sie nur möglich, "wenn wir Reformmaßnahmen umsetzen können, die es besser machen. Aber ich muss Ihnen auch sagen: Mit dieser CDU sehe ich keine Koalitionsmöglichkeiten. So wie sie gerade personell aufgestellt ist."

Für die Zukunft hält Weidel eine Annäherung an die Union allerdings für denkbar: "Das ist nicht gesagt, was in ein, zwei Jahren ist. Vielleicht gibt es in der CDU Personalwechsel, ich glaube schon, dass es die gibt. Es gibt auch Stimmen, die mit uns zusammen gehen wollen. Momentan ist das unter Friedrich Merz nicht zu machen." Im derzeitigen Bundestag sehe sie in der CDU-Bundestagsfraktion niemanden, "der in irgendeiner Form Reformmaßnahmen mit uns umsetzen würde", so Weidel bei phoenix.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/THg

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