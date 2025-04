Bonn (ots) - Thementag Inseln - Träume im Meer Christi Himmelfahrt 29. Mai 2025 Am 29. Mai nimmt sich phoenix 24 Stunden Zeit für eine dokumentarische Liebeserklärung an die Inseln dieser Erde. Ob in Küstennähe gelegen oder weit entfernt vom Festland inmitten der rauen See: Inseln wohnt ein ganz besonderer Zauber inne. Diesen zu finden macht phoenix sich mit dem Thementag Inseln - Träume im Meer auf die Reise rund ...

mehr