Matthias Miersch: SPD muss sich neu aufstellen

Matthias Miersch (SPD) befürwortet nach der Bundestagswahl einen schnellen Generationenwechsel in seiner Partei. Nach Schließung der Wahllokale kommentierte der Generalsekretär der SPD im Fernsehsender phoenix das Wahlergebnis: "Es ist eine bittere Niederlage, eine historische Niederlage." Allerdings habe die SPD diese Wahl nicht in den letzten acht Wochen verloren, sondern in den letzten zwei Jahren. "Die Performance der Ampel und unsere Verantwortung dafür, die ist heute quittiert worden." Allerdings stelle sich nun für "die älteste Partei Deutschlands" auch organisatorische Fragen, wie man sich nun neu aufstellen wolle, insbesondere in Sachen Kommunikation und Social Media. "Es sind sehr viele Fragen, wo wir teilweise mehr Zeit brauchen", so Miersch. "Aber andere Dinge können wir auch sehr schnell klären."

