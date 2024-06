PHOENIX

phoenix: Europawahl 2024 - live am Sonntag, 9. Juni 2024, ab 17.00 Uhr

Bonn (ots)

Was bedeutet diese Wahl für Europa? phoenix berichtet am Wahltag, 9. Juni, ab 17 Uhr umfassend über die Europawahl und blickt über den deutschen Tellerrand. Das Herzstück der Sendung kommt live aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Daneben sind Reporter auch in Amsterdam, Warschau und in den Parteizentralen in Berlin vor Ort und sprechen mit Spitzenkandidaten und Experten über Einschätzungen und die ersten Ergebnisse. phoenix schaltet zudem den Abend über immer wieder live in weitere europäische Hauptstädte und richtet den Blick auf die nationalen Ergebnisse und Reaktionen aus Paris, Wien und Rom.

Programmhöhepunkte und Gäste zur Europawahl:

Die phoenix Wahlsendung startet um 17:00 Uhr bis zunächst 20.30 Uhr mit Eva Lindenau als Moderatorin.

Hauptsendung live aus Brüssel: Vor dem Plenarsaal des EU-Parlaments spricht Eva Lindenau mit dem Fraktionsvorsitzendem der EVP Manfred Weber (CDU/CSU-Gruppe in der EVP), dem Europaabgeordneten Daniel Caspary (CDU/CSU-Gruppe in der EVP), dem Vorsitzenden der SPD-Gruppe im EU-Parlament René Repasi (SPD), dem ehemaligen Generalsekretär des Europäischen Parlaments Klaus Welle sowie dem ehemaligen Außenminister Luxemburgs Jean Asselborn.

Als Experten ordnen vor Ort der Politikwissenschaftler der RWTH Aachen Prof. Emanuel Richter, die Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel, die Politikwissenschaftlerin von der Pariser Universität Sorbonne Prof. Helene Miard-Delacroix und der EU-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Thomas Gutschker die Geschehnisse ein und sprechen über einen möglichen Rechtsruck sowie die Sitzverteilung im neuen Parlament als auch die ersten Ergebnisse am Abend.

Des Weiteren richtet phoenix auch den Blick in die Niederlande und nach Polen mit Reportern in Amsterdam und Warschau. In Warschau wird phoenix mit Agnieszka Lada vom Deutschen Polen-Institut sprechen. Zudem gibt es weitere Live-Schalten nach Rom und Paris.

Phoenix-Reporterin Claudia Davies wird aktuelle Zahlen aus dem Plenarsaal melden und von den Wahlpartys in Brüssel berichten.

Live aus den Berliner Parteizentralen: phoenix-Reporter sind bei CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD und sprechen mit Spitzenkandidaten und Politikern u.a. Terry Reintke (Grünen/EFA-Fraktion), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Katarina Barley (SPD) und Rene Aust (AfD).

Ergebnis aus Frankreich: Um 20:00 Uhr wird das Ergebnis der Wahl in Frankreich live aus dem französischen Fernsehen mit Simultanübersetzung übertragen.

Um 20:15 Uhr wird die erste Gesamtprognose der Wahlergebnisse erwartet.

phoenix Wahlrunde: Um 20:30 Uhr blickt Michaela Kolster auf die Auswirkungen der Europawahl auf die deutsche Politik. Folgende Gäste diskutieren über die Folgen für die Ampel-Koalition: Eckart Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk sowie Stephan-Andreas Casdorff vom Tagesspiegel.

Spätsendung live aus Brüssel: In der Spätsendung ab 21:15 Uhr richtet Marc Steinhäuser in einem Schwerpunkt für eine halbe Stunde den Blick nach Polen, phoenix-Reporter sind vor Ort in Warschau.

Die dritte Wahlsendung ab 22:15 bis Mitternacht wird ebenfalls von Marc Steinhäuser moderiert. Der EU-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Jan Diesteldorf wird am Set die Ergebnisse einordnen. Zum Abschluss kommen die europäischen Spitzenkandidaten auf einer Bühne im EU-Parlament zusammen.

Die Wahlsendung wird parallel auf den Social-Media-Kanälen und im Netz begleitet.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell