Luisa Neubauer: "Globales Vertrauen wird massiv verspielt"

Bonn (ots)

Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist skeptisch, ob der UN-Klimagipfel in New York am kommenden Mittwoch greifbare Ergebnisse bringen wird. "Alle machen große Versprechen und am Ende gehen sie nach Hause und machen nicht, was notwendig ist", erklärte die Mitgründerin von Fridays for Future im Fernsehsender phoenix. Weil viele Staaten immer noch auf fossile Energieträger setzen würden, enttäusche man die Hoffnungen von Millionen Menschen. "Das ist dramatisch. Globales Vertrauen wird massiv verspielt." Auch in Deutschland konnte Neubauer keinen entscheidenden Richtungswechsel erkennen. Die Investitionen in eine Nachhaltigkeitsstrategie durch die Bundesregierung seien "ein bisschen wie Tropfen auf den heißen Stein", wenn man bedenke, dass in Deutschland gleichzeitig bis zu 60 Milliarden Euro an Subventionen in fossile Energien fließen würden. "Die Nachhaltigkeitsziele drohen ein komplettes Desaster zu werden", war Neubauer überzeugt. Jetzt brauche es mehr als Pläne und gut gemeinte Worte. "Es wäre jetzt nicht nur der Zeitpunkt, von Erneuerbaren zu sprechen, wie es der Kanzler gerne tut, sondern von einem Ausstieg aus den fossilen Energien."

