PHOENIX

phoenix, 7. Dezember, 20.15 - 23.00 Uhr

Ein Abend über Deutschland

Talk, Reportagen und Socials über Themen, die das Land bewegen

Bonn (ots)

"Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, von den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden", sagt Bundeskanzler Olaf Scholz.

Kann der Doppel-Wumms und sein "You'll never walk alone" die Menschen beruhigen und ihnen die Angst vor steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, vor Inflation, vor sozialem Abstieg nehmen? Wie verkraften die Bürgerinnen und Bürger die vielen Krisen, den Krieg in Europa, das Hin und Her in der Pandemie, den vor der eigenen Haustür sichtbaren Klimawandel? Wie geht es ihnen kurz vor Weihnachten im Jahr der "Zeitenwende"? Fühlen sie sich gut regiert und durch die Krisen manövriert?

Über diese und andere Fragen spricht Anke Plättner (ab 20.15 Uhr) mit Jana Schimke, MdB CDU, Parlamentskreis Mittelstand, Anton Hofreiter, MdB Bündnis90/Die Grünen, Vorsitzender Europaausschuss, Ricardo Lange, Krankenpfleger, Sawsan Chebli, ehemalige Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement des Landes Berlin, SPD, und Oliver Sachsze, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Live in die Sendung zugeschaltet von Weihnachtsmärkten in Deutschland-Ost und Deutschland-West sind die Reporterin Susann Blum und der Reporter Jens Eberl. Sie erkunden die Stimmung der Menschen vor Ort, fragen nach den größten Ängsten und Sorgen, ihrem Vertrauen in die Politik und ihrem Blick in die Zukunft.

Fortgeführt wird "Ein Abend über Deutschland" ab 21.45 Uhr mit Reportagen, die den Zuschauern weitere Stimmungsbilder und Informationen liefern: "Viel Arbeit, wenig Geld - Die Krise der Mittelschicht" (NDR 2022) porträtiert Menschen, deren Einkommen am Monatsende auf Null steht, und fragt, wie eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik aussehen könnte. "Wenn das Geld nicht reicht - zum Heizen" (ZDF 2022) verdeutlicht, wie bedrohlich die Energiekrise für viele Menschen in diesem Land geworden ist.

Ein Abend über Deutschland - im TV und in den Socialmedia-Kanälen von phoenix

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell