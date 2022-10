PHOENIX

JU-Vorsitzender Tilman Kuban sieht Amtsbonus in Krisenzeiten als Grund für Wahlerfolg der SPD in Niedersachsen

Bonn (ots)

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sieht einen zentralen Grund für den Erfolg der SPD bei den niedersächsischen Landtagswahlen im Amtsbonus des amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil. "Wir haben gesehen, was wir auch bei den Wahlen zuvor bei Daniel Günther und Hendrik Wüst erlebt haben, dass in Krisenzeiten der Ministerpräsident gezogen hat und deswegen liegt die SPD anscheinend vorne." Weil sei es ebenfalls im Vorfeld der Wahl gelungen, sich vom Bundestrend der SPD zu entkoppeln, sagte Kuban im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.

Von dem Ergebnis der CDU zeigt sich der Vorsitzende der Jungen Union enttäuscht. "Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Unser Ziel war es, stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden. Das haben wir nicht erreicht, deswegen ist das schon enttäuschend." Besorgniserregend sei für Kuban aber insbesondere der Erfolg der AfD, die bei der diesjährigen Landtagswahl in Niedersachsen ihr Ergebnis laut ersten Prognosen im Vergleich zur letzten Wahl 2017 fast verdoppeln konnte. "Leider, und das finde ich von der Demokratie-Sicht her sehr, sehr bedenklich, hat die AfD deutlich hinzugewonnen. Das macht mir wirklich große Sorgen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Leute am Ende im demokratischen Spektrum halten", erklärt Kuban.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell