phoenix live: 102. Deutscher Katholikentag in Stuttgart

Mittwoch, 25. Mai 2022, ab 17.55 Uhr, und Freitag, 27. Mai 2022, ab 11.00 Uhr

"Leben teilen" - unter diesem Leitwort beginnt am Mittwoch der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart. Fünf Tage lang treffen Katholiken und Gläubige anderer Religionen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zusammen, um gemeinsam zu beten, zu diskutieren und zu feiern. Zu der Großveranstaltung werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Neben Gottesdiensten und Kulturveranstaltungen sind Diskussionen zu gesellschaftspolitischen Themen geplant. Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind ebenso Thema wie gesellschaftliche Veränderungen nach zwei Jahren Pandemie, der Missbrauchsskandal und die Kirchenreform.

phoenix berichtet von den Höhepunkten des 102. Deutschen Kirchentags und überträgt die Eröffnungsveranstaltung im Oberen Schlossgarten mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Olaf Scholz live.

Mittwoch, 25. Mai 2016, 18.00 Uhr - Live:

Eröffnung des 102. Deutschen Katholikentags u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Landesbischof Frank Otfried July und Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).

Freitag, 27. Mai 2016, 11.00 Uhr - Live:

"Zeitenwende und Zusammenhalt - Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten" -Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der SchriftstellerinNora Bossong sowie der ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp.

