PHOENIX

phoenix persönlich: Omid Nouripour zu Gast bei Eva Lindenau - Freitag, 18. März 2022, 18.00 Uhr

Bonn (ots)

"Bitte helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen", so der leidenschaftliche Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Deutschland. Er bat um mehr deutsche Hilfe im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Eva Lindenau mit dem Co-Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Omid Nouripour darüber, wie eine weitere Unterstützung der Ukraine aussehen könnte, welche Chancen er für einen Frieden sieht, über die Folgen des Krieges für Deutschland und über 100 Tage Ampel-Regierung.

