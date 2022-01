PHOENIX

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU): Merz kann Flügelkämpfe der Partei beenden

Bonn / Berlin (ots)

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht den designierten CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Vereiner der Partei. "Die Zeit der Flügelkämpfe, die muss vorbei sein und die wird vorbei sein, weil Friedrich Merz es jetzt wie kein anderer angehen wird, die Strömungen der Partei zu vereinen", so Hans. "Wir trauen Friedrich Merz zu, dass er die Ampel-Regierung in pointierten Debatten auch im Deutschen Bundestag aber auch in öffentlichen Debatten stellen kann." Ebenso sei Merz der richtige Kandidat, um die CDU jünger und weiblicher zu gestalten. "Wir müssen junge Gesichter, junge Frauen, junge Männer nach vorne stellen", erklärt Hans. "Friedrich Merz hat das zur Chefsache erklärt. Wenn wir uns anschauen, wie die Kandidatinnen- und Kandidatenlage im Moment ist bei diesem Parteitag, stellen wir fest, dass noch nie so viele Frauen für die Positionen kandidiert haben."

