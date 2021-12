PHOENIX

Jeder Tag - ein großes Thema: Das phoenix-Festtagsprogramm

20. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022

Das Festtagsprogramm bei phoenix erzählt von Momenten, die die Welt bedeuten. Zum Jahreswechsel bietet phoenix vom 20. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 bildstarke Dokumentationen in 14 Thementagen und einer Themenwoche. Das vielfältige Filmangebot startet mit den Themen "Traumrouten", "Himmelsrichtung Osten" und "Menschen.Leben.Vielfalt". Es beleuchtet "Wunder aus Stein", die Faszination Kanadas, "Glamour und Gloria"; und es zeigt Familiengeschichten, den Zauber der Berge, Antike Welten, Legenden und Ikonen.

Die Woche vom 2. Januar bis 9. Januar 2022 steht unter dem Motto "Die Zukunft des blauen Planeten" und blickt sowohl auf die Faszination und Vielfalt unserer Naturräume, als auch auf das drängende Thema Klimawandel. Das phoenix Festtagsprogramm bietet eine filmische Liebeserklärung mit Dokumentationen in starken Bildern. Jeder Tag - ein großes Thema.

Montag, 20. Dezember 2021: Traumrouten

Auf Reisen ist oft allein der Weg schon das Ziel! Wenn man im Glacierexpress die wilde Schönheit der Alpen erlebt, mit dem eigenen Rad Islands sagenhafte Vulkanwelt entdeckt, auf legendären Straßen wie der Route 66 die Weite der USA durchquert - oder als Schiffspassagier auf den Hurtigrouten Richtung Nordkap fährt. Vom Unterwegssein auf faszinierenden Wegstrecken weltweit erzählt der Thementag Traumrouten.

Dienstag, 21. Dezember 2021: Himmelsrichtung Osten

phoenix blickt mit spannenden Dokumentationen in Richtung Osten: Die Betrachtung von Landschaften und Menschen reicht von Europa bis nach Sibirien und in die Mongolei. Es geht in den Böhmerwald und die "goldene Stadt" Prag, Armenien und Kirgistan, phoenix gewährt Einblick in die russische Seele der Kosaken am "Väterchen Don", dem legendären und innig verehrten Fluss Russlands.

Mittwoch, 22. Dezember 2021: Menschen.Leben.Vielfalt

Im Festtags-Thementag Menschen. Leben. Vielfalt blickt phoenix am Mittwoch vor Weihnachten mit großer Offenheit und sensibler Neugier in verschiedenste Lebenswelten und Kulturen rund um den Globus. Landschaft, Klima, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Traditionen und Umbrüche prägen die Menschen überall. Es ist spannend zu erfahren wie sie leben, lieben, denken und arbeiten und wie sie ihren Alltag meistern.

Donnerstag, 23. Dezember 2021: Ein Tag für die Liebe

Sie macht uns stark und unsterblich, sie lässt uns leiden und klagen, sie ist ganz einfach und gleichzeitig unendlich kompliziert - und der wichtigste Antrieb für die Menschen: die Liebe. Alle suchen sie und sehnen sich ihr Leben lang danach, ob sie es zugeben oder nicht. Der Thementag startet mit dem dramatischen und turbulenten Beziehungsleben glamouröser Hollywood-Paare. Außerdem ist zu sehen, welchen Aufwand auch ganz normale Paare heute treiben, um ein unvergessliches Hochzeitsfest zu feiern.

Freitag, 24. Dezember 2021: Wunder aus Stein

An Heilig Abend blickt auf "Wunder aus Stein": auf imposante Bauwerke der Menschheitsgeschichte, raffinierte Architekturen und geniale technische Konstruktionen. Zu sehen sind dabei die höchsten Gebäude der Welt, sakrale Bauten und religiöse Kultstätten. In der Primetime präsentiert die vierteilige Doku-Reihe "Wunderwerke der Weltgeschichte" Bauwerke, die zu den berühmtesten Denkmälern der Welt zählen. Neben der chinesischen Mauer ist der Felsentempel Petra, die Inkastadt Machu Picchu sowie die Klosterfestung Mont-Saint-Michel zu sehen.

Erster Weihnachtsfeiertag Samstag, 25. Dezember 2021: Kanada - Weites Land

Kanada - schon der Klang weckt Träume vom Auswandern und ruft nach Aufbruch ins Unbekannte. Kanada, das bessere Amerika, Heimat der First Nations und Land im Zeichen des Ahorns? phoenix begibt sich auf die Suche nach Antworten, findet unbezähmbare Wildnis und folgt den Spuren indigener Traditionen bis in die Gegenwart. Mit magisch schönen Bildern zeigt phoenix Kanada in all seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit, folgt Routen vom Atlantik an den Pazifik, besucht Regenwälder und rauhe Küstenlinien. Die filmisch aufwändig realisierten Streifzüge durch schier undurchdringliche Wildnis machen zugleich deutlich, dass auch hier die sensiblen Öko-Systeme gefährdet sind .

Zweiter Weihnachtsfeiertag Sonntag, 26. Dezember 2021: Glamour und Gloria

Über viele Jahrhunderte bestimmten europäische Königshäuser den Lauf der Geschichte. Dabei wurden diese epochemachenden Dynastien von ganz verschiedenen Köpfen angeführt. Die berühmten Aristrokatien üben bis heute eine ungebrochen große Anziehungskraft aus. Daher wirft der Thementag "Glamour und Gloria" einen Blick auf einflussreiche Adelsgeschlechter und deren charismatische Herrscherfiguren.

Montag, 27. Dezember 2021: Familiengeschichten

Deutschlands große Unternehmerfamilien und das Haus Wittelsbach als eines der ältesten deutschen Adelsgeschlechter, unsere Großmütter-Generation im Zweiten Weltkrieg oder die Lebensgeschichte der aus dem ehemaligen Jugoslawien ins Schwabenland eingewanderten 91-jährigen Fanny - von bewegten Zeiten und bewegenden Lebenswegen erzählt der phoenix-Thementag "Familiengeschichten".

Dienstag, 28. Dezember 202: Zauber der Berge

Mächtige Gipfel, einsame Täler, wilde Gebirgsflüsse und sanfte Almen - phoenix zeigt die faszinierende Welt nah an den Wolken, zwischen Himmel und Erde. Die erlebnisreiche Reise entlang der höchsten Gipfel der Welt reicht von der hohen Tatra, dem räumlich kleinsten Hochgebirge der Welt, über die "Himmelsberge" Tien Shan, einem Naturparadies im Süden Kasachstans, von den magischen Anden bis zum Großen Kaukasus, Russlands Dach der Welt.

Mittwoch, 29. Dezember 2021: Antike Welten

Der hellenistische Mittelmeerraum, das Imperium Romanum sowie das alte Ägypten prägten die Epoche der Antike. Der Thementag "Antike Welten" beleuchtet die Vielfalt antiker Traditionen, porträtiert herausragende Persönlichkeiten des Altertums und zeigt, wie sehr antike Kulturen auch unser heutiges Verständnis von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Politik bestimmen.

Donnerstag, 30. Dezember 2021: Legenden & Ikonen

Sie bringen Glanz in stumpfe Zeiten und begeistern die Menschen mit revolutionärem Geist, blendender Schönheit und beispielhaftem Mut. Den Legenden und Ikonen unserer Zeit widmet phoenix einen ganzen Thementag. Porträtiert werden Filmgöttinnen wie Grace Kelly und Romy Schneider, die "Primadonna assoluta" Maria Callas, Sport-Ikonen wie Steffi Graf und Fritz Walter sowie die ostdeutschen Musiklegenden Tamara Danz und Gerhard Gundermann.

Freitag, 31. Dezember 2021: Auf 4 Rädern

Auf vier Rädern durch die Welt, diesen Traum träumen immer mehr Menschen. Und immer mehr verwirklichen diesen und sind mobil und mit leichtem Gepäck on the Road, unabhängig von teuren Hotelübernachtungen im eigenen Camper oder Wohnwagen, die ganze Familie mit an Bord, draußen übernachten und das sogar mitten im Winter. Ob Truckerfahrerinnen in Russland, junge amerikanische Vanlifer:innen oder eine kleine Familie auf der Seidenstraße, sie alle vereint die Lust am Unterwegs-Sein.

Samstag, 1. Januar 2021: Menschen.Leben.Geschichte

Rätselhafte und sagenumwobene Ereignisse der Vergangenheit, Geheimnisse der Geschichte und vergessene Legenden - das sind die Schwerpunkte dieses Thementages. In der Welten-Saga Uhr reist der Historiker Christopher Clark zurück zur Wiege der Menschheit und zeigt zahllose Weltwunder und Weltnaturerbe weltweit. Er führt die Zuschauer:innen zu den Schätzen Afrikas, Indiens, Lateinamerikas, Europas und Südostasiens. In der Primetime erzählt die Geschichte der Menschheit von Jägern und Kriegern, Göttern und Imperien, Wissen und Macht und Fortschritt und Größenwahn.

Sonntag, 2. bis Samstag, 8. Januar 2022: Die Zukunft des blauen Planeten

Um die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Erde geht es in der ersten Themenwoche zum Auftakt des neuen Jahres. Ein Tag, der unsere Welt in ihrem Facettenreichtum zeigt, in alle Himmelrichtungen aufbricht, um die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt zu erkunden. Auch wird die allgegenwärtige Frage untersucht, was wir tun können, um die Erde als lebenswerten Ort zu erhalten. Von der tiefblauen Weite der Weltmeere über die Pole bis in die grüne Wildnis der Wälder - die Themenwoche "Die Zukunft des blauen Planeten" verbindet atemberaubend schöne Naturlandschaften rund um den Globus mit dem Blick auf Projekte, die die Klimakrise erforschen und sich für eine wirksame Klimapolitik einsetzen.

