PHOENIX

Fahrgastverband Pro Bahn wünscht sich Zusammenarbeit unter den Gewerkschaften der Bahn

Bonn (ots)

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, hat sich angesichts des Bahnstreiks für eine engere Zusammenarbeit der Eisenbahner-Gewerkschaften ausgesprochen. "Die Gewerkschaften sollten sich zusammentun und gemeinschaftlich verhandeln", appellierte Naumann im phoenix-Interview. Das Tarifeinheitsgesetz sei problematisch. Es beziehe sich nur auf die verschiedenen Teil-Betriebe der Bahn, nicht auf den ganzen Konzern. Dadurch hätten die Gewerkschaften in den unterschiedlichen Bereichen verschiedene Mehrheiten. Bei den Lockführern sei die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stark, in anderen Betrieben des Bahn-Konzerns habe wiederum die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mehr Mitglieder. "Das führt natürlich zu einem heillosen Chaos, das hätte die Politik vorher eigentlich bedenken müssen", so Naumann.

Im aktuellen Tarifkonflikt gebe es gesetzlich keine Möglichkeit mehr, zu reagieren. Die GDL zeige hier bei den gemeinsamen Verhandlungen mit dem Beamtenbund den richtigen Trend bereits an. "Wettbewerb unter Gewerkschaften funktioniert nicht wirklich, das geht letztendlich zu Lasten des Systems Schiene", das im Rahmen der Klima- und Verkehrswende gestärkt werden müsste.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell