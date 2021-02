PHOENIX

phoenix runde: Warnung vor der dritten Welle - Lockern oder nicht?

Mittwoch, 24. Februar 2021, 22.15 Uhr

Steht Deutschland am Beginn einer dritten Corona-Welle? Oder ist sie sogar schon da? Die Zahlen der Neuinfektionen und die der Sieben-Tage-Inzidenz sinken nicht so deutlich, wie erhofft. In einigen Bundesländern haben dennoch Kitas und Schulen teilweise geöffnet. In der kommenden Woche sollen Frisörbesuche wieder möglich sein. Weitere Lockerungen werden diskutiert trotz der Sorge um die Wirkung der Virus-Varianten.

Ist das ein Spiel mit dem Feuer? Welche bisherige Erfahrungen aus der Corona-Krise helfen im Umgang mit der dritten Welle? Wie viel Lockerung ist möglich?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:

Prof. Dirk Brockmann, Physiker und Epidemiologe, Humboldt Universität Berlin

Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

Christine Kensche, WELT-Korrespondentin, Israel

