PHOENIX

JU-Vorsitzender Tilman Kuban (CDU): Friedrich Merz "steht für Unterscheidbarkeit zu anderen Parteien"

Bonn (ots)

Bonn/Berlin, 15. Januar 2021. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands, Tilman Kuban, unterstreicht im phoenix-Interview die Unterstützung der Jungen Union für Friedrich Merz bei der Wahl des Bundesvorsitzenden der CDU. "Er steht für Unterscheidbarkeit zu den anderen Parteien", so Kuban. Mit Merz gelänge es, dass die Konzepte der beiden Volksparteien - der CDU und der SPD - sich wieder voneinander abheben. "Für diese Sehnsucht nach Unterscheidbarkeit steht Friedrich Merz und deshalb hat er sehr viel Zuspruch bei der Jungen Union und bei vielen anderen an der Parteibasis bekommen", so Kuban.

Kritik an der konservativen Linie von Merz weist er zurück. "Ich finde sein Programm ist sehr zukunftsträchtig", so Kuban. "Wir sehen dort viel Modernität, sei es beim Thema klimafreundliche Mobilität oder auch bei der Frage der Neuordnung des Generationenvertrages." Auch im Bereich der digitalen Bildung setze Merz sich dafür ein, dass Deutschland vorankomme.

Ebenfalls weist Kuban die Kritik zurück, Merz spreche die Frauen der Partei mit seiner politischen Agenda nicht an. Die bisherigen Ergebnisse von Merz sprächen für sich. "Wenn wir uns die Mitgliederbefragungen angucken in den Kreisverbänden, dann hätte er diese Ergebnisse nie holen können, wenn nicht auch Frauen ihn unterstützen würden."

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell