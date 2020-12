PHOENIX

phoenix #netznacht, Donnerstag, 10. Dezember 2020, 0.45 - 06.00 Uhr

Bonn

Mitten in der Vorweihnachtszeit lädt phoenix dazu ein, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. In der phoenix #netznacht von Mittwoch auf Donnerstagfrüh geht es darum, wie sich die Medienlandschaft aufgrund des Internets verändert hat. Welche Bedeutung hat die Geschwindigkeit der digitalen Welt für unsere Nachrichten? Welche Trends laufen auf welchen Plattformen als sogenanntes "Video on Demand" am besten? Und welche neuesten Trends gibt es beim Sport und in der Unterhaltung? In der #netznacht bietet phoenix wie gewohnt das ganze Bild.

Durch #netznacht führen die phoenix-Moderatoren Jenny Wagner und Fabian Felder. Neben vertiefenden Dokumentationen zu politischen und gesellschaftlichen Prozessen infolge der Digitalisierung zeigt phoenix diverse Gesprächsrunden von der "Content Convention", die am 20. November in Mainz stattfand. Mit von der Partie sind: Michaela Kolster, phoenix-Programmgeschäftsführerin, Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, Jochen Wegner, Zeit Online, Chefredakteur, Prof. Dr. Frank Lobigs, Professur für Journalistik an der TU Dortmund, Bettina Schausten, Stellvertretende ZDF-Chefredakteurin, Juliane Leopold, Chefredaktuerin digitales ARD-aktuell, Yasmina Banaszczuk, Tik Tok, Constanze Gilles, JOYN streaming Plattform, Andreas Grün, ZDF, Jonas Schlatterbeck, ARD Online, Kai Gniffke, SWR-Intendant, Heike Raab, Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, Benedikt Brandmeier, Head of Strategy DCL, Janik Hülshoff, Director Partnership Europe Twitch, Stefan Zant, Seven.One Sports, Geschäftsführer, Marc Homayounpour, Ubisoft Deutschland, Head of Audience Management, Christian Hoffrichter ZDF Sport Online.

https://www.phoenix.de/phoenix-netznacht-a-1938070.html?ref=292997

