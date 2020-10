PHOENIX

phoenix plus: Dauerzustand Krise - Corona forever? - Samstag, 10. Oktober 2020, 13:00 Uhr

Bonn (ots)

Corona hat unsere Gesellschaft verändert. Soziale Distanz, Kurzarbeit und Home-Office sind zur Regel geworden.

Wie gehen wir um mit diesem "neuen Normal"? Denn der Krisenmodus dauert an. Welche Auswirkungen haben die sogenannten "Hygiene-Demos" auf die gesamte Gesellschaft? Wie haben die Medien über das Virus berichtet? Tragen sie eine Mitschuld an der Angst und Panik der Bürger? Und wie gehen wir am besten mit der Ungewissheit um, die uns Corona einmal mehr vor Augen führt?

Dauerzustand Krise - Corona forever?

phoenix plus analysiert die Veränderungen in der Gesellschaft durch die Coronakrise.

Reporter: David Damschen im Gespräch mit:

- Prof. Dr. Swen Hutter (stellv. Direktor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung)

- Prof. Jutta Allmendinger (Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB))

- Jürn Kruse (Chefredakteur Übermedien)

- Dr. Svenja Flaßpöhler (Chefredakteurin Philosophie Magazin)

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell