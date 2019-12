PHOENIX

phoenix-Hauptstadtreporter als drittbestes Journalisten-Team des Jahres ausgezeichnet

Bonn (ots)

Das phoenix-Reporterteam in Berlin wird vom Medium-Magazin als das drittbeste Journalisten-Team des Jahres geehrt. Ausgezeichnet werden die phoenix-Reporter Gerd-Joachim von Fallois, Jeanette Klag, Katharina Kühn, Erhard Scherfer sowie die zum Team gehörenden Producerinnen Katrin Gebhardt, Katrin Jetzlsperger und Gerlinde Pretli. Zur Begründung heißt es, die Hauptstadt-Redaktion von phoenix habe sich "in diesem Jahr mit seinen politisch aufregenden Aktualitäten als eine der besten und fundiertesten Nachrichtenquellen etabliert". Die phoenix-Reporter seien "immer auf Sendung, wenn in der Hauptstadt Wichtiges passiert, an vielen Tagen nonstop. Dabei sind sie bestens informiert und halten wohltuend Distanz zu allen Akteuren. Und das stets in einem unaufgeregten Ton", so die Jury weiter. Die Preisverleihung findet am 17. Februar 2020 in Berlin statt.

Die phoenix-Programmgeschäftsführerinnen Michaela Kolster (ZDF) und Eva Lindenau (ARD/WDR) gratulierten dem Team aus Reporterinnen und Reportern sowie den Producerinnen zu der Auszeichnung. "Unser phoenix-Hauptstadtteam steht für erstklassigen Journalismus und macht mit seinen Berichten und Analysen das politische Geschehen in Deutschland auf besondere Weise erlebbar. Sie liefern stets das ganze Bild und sorgen damit für eine besser informierte Republik".

