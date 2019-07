PHOENIX

phoenix persönlich: Jan Fleischhauer zu Gast bei Alfred Schier, Freitag, 5. Juli 2019, 18.00 Uhr

Drei Jahrzehnte schrieb er für den "Spiegel", jetzt wechselt er zu "Focus": Der Journalist und Autor Jan Fleischhauer, bekennender Konservativer, der mit seiner Kolumne "Der schwarze Kanal" regelmäßig für Aufsehen sorgte. "Seit ich diese Kolumne schreibe, also seit achteinhalb Jahren, verlangen Leser meine Kündigung. Im Wochentakt gehen in der Redaktion Zuschriften ein, in denen gefordert wird, mir das Handwerk zu legen", schreibt Fleischhauer in seiner letzten "Spiegel"-Kolumne.

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Fleischhauer mit Alfred Schier über seinen Blick auf die Politik, seinen Wechsel vom "Spiegel" zu "Focus" sowie über Meinungsvielfalt und Shitstorms.

Fleischhauer erklärt, er habe seine Kolumnen selten auf Provokation angelegt: "Ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland über vieles so denken wie ich. Wenn das, was ich schreibe, eine Provokation darstellt, dann vor allem in dem Milieu, in dem ich mich bewege, also unter Journalisten und Journalistinnen beziehungsweise unter Menschen, die dort zu Hause sind, wo auch viele Journalisten und Journalistinnen leben, also in den deutschen Großstadtvierteln, in denen der Anteil von Grünen-Wählern seit Jahren verlässlich bei 40 Prozent liegt."

