phoenix runde: Aggressiv, aber effektiv?

Wie Donald Trump die Welt verändert - Donnerstag, 27. Juni 2019, 22.15 Uhr

Glaubt man Donald Trump, so geht es den USA heute so gut wie noch nie in ihrer Geschichte. Keine Regierung habe jemals so viel erreicht, sagt er über seine eigene Präsidentschaft. Tatsächlich sind während der Amtszeit Trumps vier Millionen neue Jobs entstanden und zahlreiche amerikanische Konzerne verzeichnen Rekordgewinne. Gleichzeitig spaltet der US-Präsident mit seiner populistischen Rhetorik jedoch nicht nur die US-amerikanische Gesellschaft, sondern bringt auch das internationale Gleichgewicht empfindlich durcheinander. So wird auch der am Freitag beginnende G20-Gipfel in Osaka von der Iran-Krise sowie dem Handelskrieg mit China überschattet.

Trumps Methoden gelten als aggressiv, aber sind sie auch effektiv? Wie sehr hat Donald Trumps Präsidentschaft die globale Politik bereits verändert? Welche Versprechen konnte er bislang umsetzen - welche nicht? Welche neuen Krisen sind durch ihn entstanden? Und was würde eine zweite Amtszeit Trumps für das internationale Gleichgewicht bedeuten?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Prof. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin, Universität Hannover - Omid Nouripour, B'90/Grüne, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion - George Weinberg, Republicans Overseas - Hao Gui, Deutsche Welle

