PHOENIX

forum wirtschaft: Jung, kreativ, erfolgreich? - Wie gut ist Deutschlands Gründerszene?", Sonntag, 23. Juni 2019, 13.00 Uhr

Bonn (ots)

Historisch gesehen gilt Deutschland zwar als Land der Dichter und Denker, aber nicht als klassisches Land der Gründer. Auch gelten die Deutschen nach ihren historischen Erfahrungen mit mehreren Währungsreformen eher als Spar-Weltmeister und konservative Anleger - entsprechend, scheint es verglichen mit anderen Ländern weniger Risikobereitschaft zu geben, Neues zu wagen und in Innovatives zu investieren. In der Start-up-Welt gibt es die Formel, dass acht von zehn Ideen scheitern. In Deutschland gilt Scheitern aber immer noch als Makel. Ist unser Land also kein attraktiver Standort für Start-ups?

Wie innovationsfreudig sind die Menschen hierzulande tatsächlich? Wie konkurrenzfähig sind deutsche Start-ups im europäischen und im globalen Vergleich? Im "forum wirtschaft" stellen wir die Frage, wie stark der Gründergeist hierzulande (staatlich) gefördert wird und welchen Stellenwert Unternehmens-Neugründungen in unserer Volkswirtschaft haben. Und nicht zuletzt, wie groß die Investitionsbereitschaft von Risiko-Kapitalgebern und etablierten Unternehmen ist.

Über diese und weitere Fragen diskutiert Susanne Biedenkopf-Kürten mit ihren Gästen:

- Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds - Christian Hirte, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Ost-Beauftragter der Bundesregierung - Sarna Röser, Vorsitzende des Bundesverbandes Junge Unternehmer - Prof. Dr. Stephan Stubner, Rektor der HHL Leipzig Graduate School of Management Leipzig

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell