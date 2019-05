PHOENIX

Karlsruher Verfassungsgespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Mittwoch, 22. Mai 2019, ab 18.00 Uhr

Bonn (ots)

Unter dem Titel "70 Jahre Grundgesetz" findet im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das 19. Verfassungsgespräch statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält zu diesem Anlass eine Rede, die phoenix ab 18.00 Uhr live überträgt. Beim anschließenden Verfassungsgespräch sitzt in diesem Jahr Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle als Schirmherr mit auf dem Podium. Er diskutiert mit dem früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), dem Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi (Die Linke), der Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, Angelika Nußberger, und Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, über die Frage: "Deutschland in guter Verfassung?". WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn moderiert die Diskussion. Die Diskussionsrunde wird auf der Seite www.phoenix.de und bei Youtube per Livestream übertragen. Am Donnerstag, 23. Mai 2019, zeigt phoenix das Verfassungsgespräch um 10.30 Uhr im Fernsehen.

http://ots.de/cOatU3

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell