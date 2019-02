PHOENIX

phoenix plus: Israel vor der Wahl - Mittwoch, 27. Februar 2019, 15.30 Uhr

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gilt als Favorit für die Parlamentswahl am 9. April 2019. Ihm droht zuvor jedoch noch eine Anklage wegen Korruption. Davon konnte er weder durch seine enge Bindung zu US-Präsident Trump noch durch einen verstärkten Rechtsruck ablenken, der sich zum Beispiel in seinem Nationalitätsgesetz zeigt. Sein Vorgehen könnte die israelische Gesellschaft noch weiter spalten, die ohnehin sehr fragmentiert ist, was sich auch in einem zersplitterten Parteiensystem zeigt. Auch der Konflikt mit den Palästinensern verschärft sich: Seit rund einem Jahr gibt es regelmäßig Zusammenstöße an der Grenze zum Gazastreifen mit hunderten Todesopfern. Zudem wachsen die Spannungen mit dem Iran: Israel bombardiert immer wieder mutmaßlich iranische Einrichtungen in Syrien, um den Einfluss des Regimes in der Region einzuschränken. ARD-Korrespondentin Susanne Glass beleuchtet die Situation in Israel vor der Parlamentswahl und trifft Historiker, Kulturschaffende, sowie Experten für Sicherheit und Social Media.

