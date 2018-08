phoenix runde: Chemnitz, Cottbus, Dresden - Woher kommt die Wut? - Mittwoch, 29. August 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Tausende gehen in Ostdeutschland auf die Straße. Auslöser ist der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz. Er kam nach einer Messerstecherei in der Nacht zum Sonntag ums Leben. Inzwischen sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Die Alternative für Deutschland (AfD), aber auch rechtextreme Bündnisse und linke Gruppierungen machen mobil. In Chemnitz ist es sogar zu regelrechten Hetzjagden auf Ausländer gekommen. Immer wieder eskaliert die Gewalt - die Polizei scheint mit der Situation überfordert. Die Bundesregierung verurteilt diese Vorfälle scharf.

Wie groß ist das Problem rechter Gewalt in Ostdeutschland? Woher kommt der Hass? Wie muss man damit umgehen?

Anke Plättner diskutiert mit:

Antje Hermenau, Autorin und ehemalige Politikerin von Bündnis 90/Grüne

Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler Universität Dresden

Raphael Thelen, Freier Journalist

Jörg Radek, Gewerkschaft der Polizei

