phoenix Live: Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt im US-Kongress aus, Dienstag, 10. April 2018, 20:15 Uhr

Bonn (ots) - Nachdem bekannt geworden ist, dass Facebook Millionen von Nutzerdaten weiter gegeben hat, steht Mark Zuckerberg international unter großem Druck. Jetzt wird er im US-Kongress von den Senatsausschüssen für Justiz und Handel zum Umgang seines Unternehmens mit Nutzerdaten befragt. phoenix überträgt die Anhörung live am Dienstag ab 20.15 Uhr. Anschließend diskutiert Alexander Kähler in der phoenix-Runde ab 22.15 Uhr mit Experten zum selben Thema.

Am Mittwoch steht eine weitere Befragung im Ausschuss für Energie und Handel des US-Abgeordnetenhauses an. Zuckerberg kann sich auf harte Fragen einstellen: Mehrere Senatoren und Abgeordnete haben in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, den Facebook-Chef kritisch zu befragen.

