phoenix Runde: Die Dauerkanzlerin - Stärker denn je? - Mittwoch, 14. März 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - An diesem Mittwoch wird Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt. Zum vierten Mal in Folge. Die Regierungsbildung war lang und kräftezehrend, aber jetzt steht das neue Kabinett. Und es ist weiblicher und jünger. Mit Jens Spahn hat Merkel zudem einen ihrer schärfsten Kritiker zum Minister gemacht. Ein kluger Schachzug?

Ist Angela Merkel angeschlagen oder geht sie gestärkt in die nächste Amtszeit? Wie groß ist ihr Rückhalt in der Union noch? Hat die Hängepartie ihrem Ruf in der Welt geschadet?

Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:

- Christoph Schwennicke, Cicero - Michael Spreng, Politikberater - Tanit Koch, freie Journalistin - Stephan Lamby, Filmemacher

