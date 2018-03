TV-Premiere bei phoenix für "Das Mandera Attentat" am Vorabend der Oscarverleihung, Samstag, 3. März 2018, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - In Kooperation mit der Hamburg Media School zeigt phoenix am Vorabend der diesjährigen Oscar-Verleihung den Recherchefilm "Das Mandera Attentat". Es ist die Dokumentation zu dem aktuell für einen Oscar nominierten Spielfilm "Watu Wote - All Of Us" von Tobias Rosen, Katja Benrath und ihrem Team. Bereits 2017 war Rosens und Benraths Abschlussfilm der Hamburg Media School mit dem goldenen Studenten-Oscar, einem der begehrtesten Nachwuchspreise der US-Filmindustrie, ausgezeichnet worden. Nun ist der Film für den Oscar in der Kategorie "Live-Action-Kurzfilm" nominiert. Das teilte die Oscar Academy am Dienstag, 23. Januar 2018 in Los Angeles mit.

phoenix präsentiert die dokumentarische Recherche zu dem Kurzspielfilm "Watu Wote - All of Us" am Samstag, 3. März, um 22.30 Uhr. Im Mittelpunkt des 30-minütigen Recherchefilms steht - wie in ihrem Kurzspielfilm - das Attentat der islamistischen Al-Shabaab-Miliz auf einen Bus in Kenia am 21. Dezember 2015, bei dem die muslimischen Fahrgäste und der Fahrer in heldenhafter Weise ihre christlichen Mitreisenden geschützt haben. Mehr als 30 Businsassen verdanken ihr Leben dem Mut der anderen, wobei der Fahrer ein paar Monate später seinen Verletzungen erlag.

Im Anschluss an "Das Mandera Attentat" zeigt phoenix um 23.00 Uhr den Dokumentarfilm "Muslimische Friedenskämpfer - Mit Prävention gegen den Terror". Darin geht es um zwei Gefängnisimame, die junge muslimische Gefangene betreuen und sie gegen den Salafismus immunisieren wollen.

