LEGO GmbH

Eine Million Steine für das ultimative Fußballfest: Thomas Müller startet mit der LEGO® Arena Mission

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das wichtigste Fußball-Turnier des Jahres steht kurz bevor. Um die Vorfreude zu steigern, ruft die LEGO GmbH in ganz Deutschland zur LEGO Arena Mission auf. Das ambitionierte Ziel: Gemeinsam eine Million LEGO Steine zu erspielen, mit der die spektakuläre LEGO Arena beim Live-Event am 14. Juni in München errichtet wird. Den aktuellen Fortschritt der Arena Mission zeigt ein digitaler Steinzähler auf der Kampagnen-Website LEGO.com/LEGOArena.

Das perfekte Doppel: Müller und Nerlich

Den Startschuss für die Mission gibtder LEGO Arena Star Thomas Müller am 13. April. Seine Aufgabe: Der Fußballspieler baut aus LEGO Steinen den ersehnten fünften Stern für Deutschland. Dabei dient der Stern als Staffelstab der Kampagne und wird von Müller an weitere Creator übergeben.

"Die Fußball WM steht vor der Tür und die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Dass jetzt eine Million Steine für die riesige LEGO Arena freigespielt werden, ist der perfekte Auftakt. Es geht darum, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen und Spaß dabei zu haben. Das ist genauso wie beim Spielen auf dem Fußballplatz", sagt Thomas Müller.

Creator und Streaming-Star Elias Nerlich wird als Kampagnengesicht durch verschiedene Herausforderungen führen und die Community über den Baufortschritt der Arena auf dem Laufenden halten. Weitere Creator werden sich überall in Deutschland verteilt Challenges stellen, bei denen auch die Community mitmachen kann.

Jeder Stein zählt - offline und digital

Die Jagd nach den eine Million Steinen findet deutschlandweit statt. Ob bei speziellen Challenges im Deutschen Fußballmuseum, actionreichen Aufgaben im LEGOLAND® Deutschland oder bei jedem gefallenen Tor in der Icon League: Überall werden wertvolle Bausteine für das Großprojekt freigespielt. Doch es braucht auch die Hilfe der gesamten Community. Die LEGO GmbH ruft dazu auf, Fußball-inspirierte Bau-Kreationen auf Instagram zu teilen und @legogermany_official zu vertaggen. Jedes Foto schaltet weitere Steine frei. Zusätzlich haben Besucher:innen des LEGO® Stores im Münchener Zentrum die Möglichkeit, an der LEGO Kralle ihr Geschick zu beweisen und Steine zu ergattern. Aus den Steinen können die Teilnehmenden dann jeweils einen kleinen fünften Stern bauen. Mit der Aktion während des Mais können außerdem weitere Steine für die LEGO Arena aktiviert werden.

Das große Finale in München

Wenn die Community die Mission erfolgreich abschließt, gibt es in München am 14. Juni eine begehbare LEGO Arena mit exklusivem Entertainment und interaktiven Erlebnissen sowie dem größten aus LEGO Steinen erbauten Fußball der Welt. Die Fans erwartet ein eintägiges Premium-Indoor-Event, das den Abschluss der Arena Mission und den Start der Fußball WM 2026 feiert. Anstatt nur zuzusehen, können die Teilnehmer:innen in kreativen, interaktiven Spielen selbst Teil des Events werden. Damit feiert Mission nicht nur den Sport, sondern auch den Teamgeist, der nötig ist, um etwas Großes zu erschaffen - ganz im Sinne der Fußball WM.

Neue LEGO® Editions feiert Fußball-Legenden

Für alle, die ihre Leidenschaft für Fußball und ihre Idole auch über das Event hinaus zelebrieren wollen, bietet LEGO Editions eine neue Möglichkeit. Die exklusiven Sammlersets bringen Ikonen und unvergessliche Momente zu den Fans und verbinden Spielspaß mit Fandom. Dank ihres liebevollen, detailreichen Designs sind sie ein Highlight in jeder Vitrine.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das LEGO Press Office:

fischerAppelt relations GmbH

Victoria Jebens

lego.presse@fischerappelt.de

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Original-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell