Die Zukunft des Spielens ist da: LEGO® SMART Play(TM) ab sofort im Handel erhältlich

Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort ist die neue Spielinnovation LEGO® SMART Play(TM) verfügbar und erweckt LEGO Kreationen wie nie zuvor zum Leben.

Mit dem nun erhältlichen LEGO SMART Brick reagieren LEGO Modelle erstmal darauf, wie mit ihnen gespielt wird.

Die neue Plattform verbindet ab sofort digitales und physisches Spiel ganz ohne Bildschirme und ist vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.

Das Warten hat ein Ende: Seit dem gestrigen 1. März ist das gesamte Sortiment der neuen LEGO® SMART Play(TM) Serie offiziell im Handel und online verfügbar. Mit insgesamt acht interaktiven Sets, die das klassische Bauen mit smarter Technologie verbinden, hat die LEGO Marke gestern den nächsten großen Schritt im Kinderzimmer vollzogen. Als prominente Unterstützung begleitet Tobias Krell, bekannt als "Checker Tobi", den erfolgreichen Marktstart.

Was in den vergangenen Wochen für große Vorfreude sorgte, ist nun Realität. Pünktlich zum Verkaufsstart sind nicht nur die drei All-In-One-Sets in den Regalen gelandet, sondern auch die ergänzenden Erweiterungs-Sets, die das digitale und physische Spielerlebnis ohne Bildschirm vervollständigen. Die technologische Innovation ist ab sofort auf der SMART Play(TM) Roadshow für alle interessierte Fans Live erlebbar. An ausgewählten Wochenenden im März und April können Fans die Technologie live testen, Sets ausprobieren und neue Spielideen entdecken.

Interaktives Spielerlebnis ohne Bildschirm

Das Herzstück von LEGO SMART Play ist der innovative LEGO SMART Brick. Ausgestattet mit Sensoren, Lautsprechern und einem integrierten Synthesizer, reagiert er in Echtzeit auf Bewegungen und Interaktionen. In Kombination mit den LEGO SMART Tags und den neuen SMART Minifiguren erwachen die Modelle zum Leben: Lichtschwerter summen, Triebwerke dröhnen und Charaktere interagieren direkt mit den Spielenden - und das ganz ohne App-Zwang oder Display.

Prominente Unterstützung durch Tobias Krell

Für den Launch konnte die LEGO Marke Tobi Krell (bekannt als "Checker Tobi") gewinnen. In der Kooperation für LEGO SMART Play in Deutschland schaut er sich in kurzen, humorvollen und augenzwinkernden Clips an, welche moderne Technik in den Steinen steckt. "Ich finde es wirklich faszinierend, was LEGO mit seiner neuen Technologie macht: Dass ein Modell jetzt direkt darauf reagiert, wie ich damit spiele - ganz ohne Tablet oder Smartphone - das ist schon echt cool. Ich bin gespannt, was die unbändige Fantasie der Kinder damit alles anstellt!", sagt Tobias Krell.

Das gesamte LEGO® SMART Play(TM) Sortiment auf einen Blick

Die All-In-One Basis-Sets (Inkl. SMART Brick & Ladegerät):

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Darth Vaders TIE Fighter(TM) (75421) - 69,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Lukes Red Five X-Wing(TM) (75423) - 89,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Duell im Thronsaal & A-Wing(TM) (75427) - 159,99 EUR

Die SMART Play(TM) kompatiblen Sets (Erweiterungen):

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Lukes Landspeeder(TM) (75420) - 39,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Yodas Hütte und Jedi-Training (75422) - 69,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): AT-ST(TM) Überfall auf Endor (75424) - 49,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Mos Eisley Cantina(TM) (75425) - 79,99 EUR

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Millennium Falcon(TM) (75426) - 99,99 EUR

Die LEGO SMART Play(TM) All-in-One Sets von LEGO Star Wars sind seit dem 01. März über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten erhältlich.

LEGO SMART Play(TM) wird sich durch neue Updates, Produkteinführungen und Technologie weiterentwickeln - und die LEGO Gruppe wird in Zukunft weitere Ergänzungen vorstellen.

Weitere Informationen zu LEGO SMART Play(TM) findest du unter: LEGO.com/Smart-Play oder wende dich bitte an: lego.presse@fischerappelt.de

