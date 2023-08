Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios und MEDICLIN entwickeln mit Minddistrict eigenes digitales Rehanachsorge-Tool

Hamburg (ots)

Deutsche Rentenversicherung erteilt vorläufige Zulassung

Mind-RENA-Plattform soll Reha-Therapieerfolge verbessern

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat zehn Rehabilitationskliniken von Asklepios und MEDICLIN die vorläufige Zulassung für die digitale Reha-Nachsorgeplattform Mind-RENA erteilt. Das gemeinsam mit dem E-Health-Anbieter Minddistrict entwickelte Nachsorge-Programm wird in der Pilotphase durch die Reha-Kliniken genutzt, um Rehabilitand:innen nach psychosomatischer Rehabilitation die Verstetigung und Festigung der Therapieerfolge aus der Rehabilitation zu ermöglichen. Mind-RENA umfasst ein Online-Modul mit Lerninhalten zu zehn therapeutischen Themenschwerpunkten sowie vier begleitende Feedback-Momente und sechs Videogespräche mit erfahrenen Psychotherapeut:innen. Das Online-Nachsorgeprogramm erstreckt sich über sechs Monate und ist über den Webbrowser sowie über die Minddistrict-App zugänglich.

"Wir verfolgen grundsätzlich das Ziel, analoge Versorgungsprozesse in den Kliniken mithilfe digitaler Anwendungen zu unterstützten und zu verlängern, um so eine optimale Genesung der Patient:innen zu ermöglichen", sagt Kai Hankeln,Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios Kliniken. "Das wegweisende Nachsorgeprogramm wurde in den Kliniken gemeinsam mit unser Digital-Tochter Minddistrict entwickelt und setzt unsere Vision des Digital HealthyNear vorbildlich um. Dank der digital unterstützten Nachsorge können unsere Patient:innen ihre Behandlungserfolge zeit- und ortsunabhängig sichern, möglichen Rückfällen wird vorgebeugt", so der Vorstandsvorsitzende der Asklepios Kliniken Gruppe, zu der auch die Einrichtungen von MEDICLIN zählen.

"Minddistrict hat 15 Jahre internationale Erfahrung bei der Entwicklung und Implementierung von Online-Interventionen. Wir freuen uns sehr, nun gemeinsam mit der DRV und unseren Partnerkliniken in Deutschland eine niedrigschwellige und nutzerfreundliche Online-Nachsorge anbieten zu können, die die Menschen in ihrem Alltag begleitet", sagt Jeanette Ploeger, Geschäftsführerin der Minddistrict GmbH und Minddistrict Holding.

"Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung für die Entwicklung von Mind-RENA haben wir uns nicht besser vorstellen können. Es ist ein Privileg, mit einem Leistungsträger gemeinsam die Inhalte der Module abstimmen zu können und so die Erfahrungen nicht nur aus den Kliniken, sondern auch von der DRV in die Entwicklung des Produktes einbinden zu können," sagt Dr. Benedikt Simon, der als Chief Officer Integrated and Digital Care den Wandel bei Asklepios zum digitalen und integrierten Gesundheitskonzern vorantreibt.

Zum Hintergrund:

Nach einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Reha-Klinik besteht bei den meisten Patient:innen ein Nachsorgebedarf, um das Gelernte in den Alltag zu transferieren. Oft ist es jedoch schwer, zeitnah und am Wohnort Nachsorgeangebote zu finden, die sich gleichzeitig mit beruflichen und familiären Verpflichtungen verbinden lassen. Digital unterstützte Nachsorge kann hier hilfreich sein, um zeit- und ortsunabhängig an der Verstetigung der Behandlungserfolge zu arbeiten und Rückfällen vorzubeugen. Ärzt:innen und Therapeut:innen von Asklepios und MEDICLIN haben daher gemeinsam mit Minddistrict ein digitales Reha-Nachsorge-Tool ( Mind-RENA) entwickelt.

Die Vorteile von Mind-RENA für Rehabilitand:innen und Kliniken sind vielfältig. Die Nutzung ist unabhängig vom Standort möglich, und die therapeutische Begleitung bietet eine wertvolle Unterstützung. Zudem können Videotermine individuell vereinbart werden, was den Rehabilitand:innen eine hohe Flexibilität ermöglicht. Nicht zuletzt erweitert Mind-RENA das Angebotsspektrum für Reha-Kliniken und trägt so zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei.

Über Asklepios:

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 170 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden nahezu 3,6 Mio. Patient:innen in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 67.000 Mitarbeiter:innen.

Über MEDICLIN:

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.300 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter:innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient:innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN ist ein Unternehmen der Asklepios Gruppe.

Über Minddistrict:

Die Minddistrict GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA und bietet datensichere SaaS-Plattformen für digital unterstützte Psychotherapie und Beratung sowie langjährige Expertise in Digitalisierungsstrategien für Gesundheitseinrichtungen. Minddistricts Kundenkreis besteht aus Kliniken, Universitäten und niedergelassenen Therapeut:innen.

Zur digitalen Unterstützung von Psychotherapie bietet Minddistrict umfangreiche evidenzbasierte Online-Interventionen, Tagebücher und Fragebögen. Die Kommunikation kann durch eine Kombination aus Online-Feedbacks, Chat-Nachrichten und KBV-zertifizierten Videogesprächen gestaltet werden.

Durch zahlreiche Kooperationen mit Universitäten in ganz Europa hat Minddistrict außerdem ein Global Research Network aufgebaut, im Rahmen dessen Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung und Evaluation von Online-Interventionen unterstützt werden.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell