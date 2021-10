Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität: Hochkarätige Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz in der Medizin

Hamburg (ots)

"AI in Medicine: Opportunities for Disruptive Innovation" lautete der Titel einer als Hybridveranstaltung organsierten Podiumsdiskussion in den Räumen des Asklepios Campus Hamburg (ACH) am 28. September, bei der sich hochrangige Spezialisten aus der Unternehmens- und Forschungswelt den Chefärzt:innen von Asklepios und Studierenden des ACH präsentierten. Wie wird Künstliche Intelligenz (KI) die Medizin und die medizinische Ausbildung verändern? Welche viel versprechenden Innovationen weisen das größte Potenzial auf? Welche ethischen Fragestellungen und Risiken gilt es zu beachten? Das waren nur einige der Aspekte, die die hochkarätigen Vortragenden in den Workshops diskutierten. Moderiert wurde das Event von Dr. Peter Owotoki, CEO von Vitafluence.ai, eines auf KI-Anwendungen in der Medizin spezialisierten Beratungsunternehmens. Diskussionsteilnehmer waren unter anderen Vijay Mital, einer der weltweit führenden KI-Spezialisten (Microsoft), Prof. Dr. med. Sebastian Kuhn (Professor für Digitale Medizin an der Universität Bielefeld), Lars Roemheld (Direktor AI & Data in der Task Force Digitalisierung des Gesundheitsministeriums) und Luca Finelli (Novartis), der KI-Anwendungen als Pionier in der Pharmaindustrie vorantreibt.

Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken Gruppe, eröffnete die Veranstaltung mit einem Grußwort. "Ohne Zweifel ist KI dabei, in alle Bereiche der Medizin Einzug zu halten und Vieles zu revolutionieren. Ebenso sicher ist aber aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass manche Anwendung länger braucht in der Entwicklung als erwartet und dann auch nicht immer die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt. Umso mehr wünsche ich dieser sehr begrüßenswerten Initiative von der Asklepios Medical School und Vitafluence viel Erfolg." Dr. Christoph Jermann, Geschäftsführer der Asklepios Medical School, erläutert die Idee: "Die Podiumsdiskussion ist Auftakt eines Projekts, dessen Ziel es ist, in Hamburg Forschung, Entwicklung und Unternehmertum im Bereich KI in der Medizin zu fördern. Ein Anfang soll durch zwei erste Workshops noch in diesem Jahr gemacht werden, wo wir interessierte Chefärzt:innen und Studierende mit KI-Experten zusammenbringen wollen, um neue Usecases zu identifizieren und ihr Potenzial zu analysieren."

Ansprechpartner: Dr. Christoph Jermann, Geschäftsführer Asklepios Medical School GmbH (c.jermann@asklepios.com), und Dr. Peter Owotoki, Geschäftsführer Vitafluence.ai GmbH (peter.owotoki@vitafluence.ai).

