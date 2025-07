TÜV-Verband e. V.

Mobiler Strom für Camping und Festivals: Aggregate sicher betreiben

Berlin (ots)

TÜV-Verband warnt vor Unfallgefahren durch mobile Stromaggregate. Was Festivalgäste bei Aufstellung, Betrieb und Wartung beachten müssen.

Ob Rock, Elektro oder Indie: der Festivalsommer ist in vollem Gange. Wie beim normalen Campen nimmt die technische Ausstattung beim Festival-Campen zu. Mobile Stromaggregate gehören für viele Besucher:innen längst zur Standardausrüstung. "Wer die mitgebrachte Technik falsch nutzt oder auf unsichere Produkte setzt, riskiert Stromschläge, Brände oder giftige Gase, etwa durch Kohlenmonoxid", sagt Hermann Dinkler, Anlagenexperte beim TÜV-Verband. "Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen können die Unfallrisiken deutlich senken." Während viele Großveranstaltungen den Einsatz eigener Stromaggregate ausdrücklich verbieten, ist er auf kleineren Festivals häufig erlaubt - oft ohne klare Regeln oder Kontrollen. Der TÜV-Verband zeigt, worauf Festivalgäste bei der Nutzung mobiler Stromaggregate achten sollten, um sicher durch die Festivalsaison zu kommen.

Nicht jedes Aggregat ist für Festivals geeignet

Auf vielen Festivals fehlen feste Stromanschlüsse auf den Campingplätzen oder sind nur eingeschränkt verfügbar. Um Musik zu hören, Getränke zu kühlen oder Smartphones zu laden, bringen deshalb immer mehr Besucher:innen eigene Stromaggregate mit. Der Trend zur autarken Stromversorgung wächst, doch nicht jedes Gerät eignet sich für den Festivalbetrieb. "Besonders empfehlenswert sind sogenannte Inverter-Stromaggregate", sagt Dinkler. "Sie liefern eine stabile Spannung, die auch für empfindliche Elektronik wie Laptops oder Kameras geeignet ist." Modelle bekannter Hersteller wie Champion, DENQBAR oder Einhell sind speziell für den Einsatz beim Camping konzipiert: Sie wiegen vergleichsweise wenig, lassen sich gut transportieren und bleiben im Betrieb mit unter 60 Dezibel etwa so leise wie ein normales Gespräch. "Wichtig ist, dass die Leistung des Aggregats zur Gruppengröße passt. Überdimensionierte Geräte verbrauchen unnötig viel Treibstoff und verursachen zusätzliche Lärmemissionen", sagt Dinkler.

Sicherer Betrieb: Darauf müssen Festivalgäste achten

Damit mobile Stromaggregate der Besucher:innen auf dem Festivalgelände nicht zur Gefahr werden, sind klare Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich.

Feuerlöscher bereitstellen: Ein geprüfter 6-Kilogramm-ABC-Pulverlöscher muss jederzeit griffbereit und in unmittelbarer Nähe des Aggregats platziert sein. Denn im Fall eines Brandes zählt jede Sekunde. ABC-Löscher sind universell einsetzbar und löschen zuverlässig Brände fester Stoffe, brennbarer Flüssigkeiten und Gase, also genau die Risiken, die beim Betrieb von mobilen Aggregaten auftreten können. Wichtig ist auch die regelmäßige Prüfung des Feuerlöschers. Ob er einsatzbereit ist, erkennt man an der aktuellen Prüfplakette. Wenn nicht: prüfen lassen oder austauschen. Aufstellung nur im Freien: Der richtige Standort ist entscheidend. Das mobile Stromaggregat darf ausschließlich im Freien und auf einem standsicheren Untergrund aufgestellt werden. Nur so ist sichergestellt, dass sich die giftigen Abgase nicht in Zelten, Wohnmobilen oder Pavillons ansammeln. Wichtig ist auch ein ausreichender Abstand zu Aufenthaltsbereichen, denn selbst unter freiem Himmel können die Abgase durch Wind in Richtung von Menschenansammlungen geweht werden. "Das Stromaggregat sollte mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen", sagt Dinkler. "Dann ist das Aggregat gegen Staubablagerungen geschützt und kann auch bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit sicher betrieben werden." Erdung sicherstellen: Kommt es zu einem technischen Defekt, können gefährliche Spannungen an metallischen Gehäuseteilen auftreten. Besonders bei Regen, feuchtem Boden oder direktem Körperkontakt kann das lebensgefährlich werden. Eine fachgerechte Erdung ist deshalb unerlässlich. Standard ist ein mindestens ein Meter langer Erdungsspieß, der tief und fest in den Boden eingeschlagen wird. Über ein grün-gelb isoliertes Kabel wird das Aggregat mit dem Spieß verbunden. So können Fehlerströme zuverlässig abgeleitet werden, bevor sie zur Gefahr für Menschen werden. Moderne Aggregate verfügen häufig über eine sogenannte Isolationsüberwachung. Dieses Sicherheitssystem erkennt frühzeitig, wenn ein elektrischer Fehler mit Ableitung zur Erde besteht, und schaltet das Gerät automatisch ab. Schutzmechanismen nutzen: Festivalbesucher:innen sollten nur Aggregate verwenden, die über integrierte Sicherheitsfunktionen verfügen. Dazu gehören zum Beispiel ein Überlastschutz, der den Generator automatisch abschaltet, wenn zu viele oder zu leistungsstarke Geräte angeschlossen sind. Ein Überhitzungsschutz verhindert zudem Brände durch übermäßig heiße Bauteile. "Diese Schutzmechanismen sind in den geltenden Normen - unter anderem der DIN VDE 0100-410 - vorgeschrieben und reduzieren das Risiko für Unfälle deutlich", sagt Dinkler. Regelmäßige Wartung durchführen: Idealerweise sollte das Gerät vor jedem Einsatz überprüft werden, besonders dann, wenn es längere Zeit nicht genutzt wurde. Eine gründliche Sichtprüfung hilft, äußere Schäden, lockere Bauteile oder Risse frühzeitig zu erkennen. Auch müssen alle Kabel, Stecker und Anschlüsse kontrolliert werden, sowie das gesamte Kraftstoffsystem. Undichte Stellen oder Lecks können sonst schnell zur Gefahr werden.

Festivalstrom auch ohne eigenes Aggregat möglich

Wer auf ein eigenes Stromaggregat verzichten muss - weil es beispielsweise vom Veranstalter untersagt ist - hat inzwischen eine Reihe sicherer und umweltfreundlicher Alternativen zur Auswahl. Besonders praktisch sind mobile Powerstations: Die tragbaren Energiespeicher mit Lithium-Akkus versorgen kleinere Geräte wie Smartphones und Musikboxen zuverlässig mit Strom. Auch tragbare Solargeneratoren, die Sonnenenergie direkt in Strom umwandeln und in integrierten Akkus speichern, werden immer beliebter. Sie eignen sich ideal, um kleine Kühlboxen oder Lampen zu betreiben. Viele Veranstalter bieten mittlerweile auch zentrale Stromanschlüsse auf den Campingflächen an, die gegen Gebühr genutzt werden können. Dinkler: "Wer plant, strombetriebene Geräte mitzubringen, sollte sich daher frühzeitig über die vor Ort angebotenen Versorgungsoptionen informieren - und im Zweifel auf geprüfte, sichere Alternativen zurückgreifen."

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

Original-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuell