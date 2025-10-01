Testberichte.de

Deutschlands größtes Zoo-Ranking 2025: Vogelpark Marlow, Naturschutz-Tierpark Görlitz und Vogelburg Weilrod vorn

370 Zoos, Tierparks, Wildgehege, Vogelparks und Aquarien im Vergleich

Testberichte.de hat zwei Millionen Online-Bewertungen ausgewertet

Schlusslichter: Tierpark Neumünster, Tiergarten Braunfels und Elbe-Tierpark Hebelei

Wo lassen sich in Deutschland Tiere aus nächster Nähe besonders gut beobachten? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat zwei Millionen Online-Bewertungen zu 370 Zoos, Tierparks, Wildgehegen, Vogelparks und Aquarien ausgewertet und veröffentlicht nach 2019 zum zweiten Mal Deutschlands umfangreichstes Zoo-Ranking.

Top 3: Vogelpark Marlow, Naturschutz-Tierpark Görlitz und Vogelburg Weilrod

Spitzenreiter des aktuellen Rankings ist der Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,8 Bewertungssternen (von möglichen 5), in dem neben Papageien, Sittichen und Pelikanen auch Kamele, Alpakas und Kängurus zu sehen sind. Besucher loben insbesondere die Flugshows, die gepflegte Anlage und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf Rang Zwei folgt der Naturschutz-Tierpark Görlitz (Sachsen). Hier wird besonders die unmittelbare Nähe zu den Tieren und die Kinderfreundlichkeit hervorgehoben. Viele Gehege seien begehbar, Tiere können gestreichelt und gefüttert werden, das Tierfutter gibt es kostenlos. Den dritten Platz belegt die Vogelburg Weilrod in Hessen. Positiv erwähnt werden vor allem die offenen Volieren, in denen hunderte Sittiche, Kakadus und Aras aus unmittelbarer Nähe erlebt werden können.

Flop 3: Tierpark Neumünster, Tiergarten Braunfels und Elbe-Tierpark Hebelei

Letzter des Rankings ist der Tierpark Neumünster in Schleswig-Holstein mit nur 3,6 Bewertungssternen. Besonders häufig kritisiert wird das zu klein empfundene Eisbärengehege, der Eintrittspreis für die teils marode Anlage sei zu hoch. Der Tiergarten Braunfels (Hessen) belegt den vorletzten Platz. Er ist zwar kostenlos, wird von zahlreichen Rezensenten aber als "Tierpark ohne Tiere" beschrieben. Statt Begegnungen mit Wildtieren berichten viele Gäste lediglich von Spaziergängen durch ein immerhin schönes Waldstück, jedoch mit fehlender Beschilderung. Drittletzter ist der Elbe-Tierpark Hebelei (Sachsen). Hier dominieren Beschwerden über veraltete Anlagen, mangelnde Sauberkeit und den insgesamt desolaten Zustand.

Vogel- und Wildparks hui - Sea Life pfui

Auffällig im Ranking ist, dass in den Top 50 überwiegend Wild- oder Vogelparks liegen. Sie werden besonders häufig für ihre Flugshows oder Führungen gelobt, bei denen die Gäste den Tieren besonders nahekommen. Das gemeinsame Erfolgskriterium ist der Event- und Erlebnischarakter. Viel gelobt wird auch der Leipziger Zoo, der auf Platz 8 deutlich vor allen anderen klassischen Zoos in Großstädten liegt. Ebenso auffällig am unteren Ende des Rankings ist, dass sich hier sämtliche sechs Sea Life-Standorte (Hannover, Konstanz, München, Oberhausen, Speyer, Timmendorfer Strand) befinden - zwischen Platz 348 und 365. Sie sind vielen Besuchern schlicht zu teuer, gemessen daran, dass sie alle als eher klein beschrieben werden.

Überdurchschnittlich beliebt: Zoos ab 4,5 Sternen

Insgesamt sind die Besucher mit Deutschlands Tierparks, Wildgehegen, Vogelparks und Aquarien zufrieden. Auch die am schlechtesten bewerteten Orte erhalten von den meisten Besuchern eine Fünf-Sterne-Bewertung. Den Unterschied macht der Anteil von Ein-Sterne-Bewertungen - je mehr, desto weiter hinten landet ein Zoo im Ranking. Die durchschnittliche Bewertung aller Tierparks liegt bei 4,45 Sternen. Das bedeutet, dass die Einrichtungen ab 4,5 Sternen von den Gästen als überdurchschnittlich gut angesehen werden.

So haben wir ausgewertet

Gegenstand der Auswertung sind Zoos, Tierparks, Wildparks, Wildgehege, Vogelparks, Volieren, Aquarien sowie Freizeit- und Themenparks, in denen verschiedene lebende Tiere zu sehen sind. Tierschutz- und Naturschutzvereine, die zur Tierschau dauerhaft öffentlich zugänglich sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Grundlage war die "Liste zoologischer Gärten in Deutschland" auf Wikipedia; im Laufe der Recherche wurden weitere vergleichbare Orte hinzugefügt.

Voraussetzung für die Aufnahme ins Ranking waren 100 oder mehr Google-Rezensionen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden, wurde der Eintrag mit mehr Bewertungen berücksichtigt.

Quellen: Wikipedia (abgerufen 17.9.25), Google-Rezensionen (Stichtag: 23.09.2025) und die Internetseiten der Betreiber.

Umgang mit Fehlern im Ranking

Wenn wir einen Zoo übersehen oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir passen das Ranking dann entsprechend an.

Das Zoo-Ranking 2025

Welches ist der beste Zoo oder Tierpark? Und welchen Besuch kann man sich sparen? Hier geht es zum gesamten Ranking: www.testberichte.de/link/zoos2025

Über Testberichte.de

Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt - mithilfe von Durchschnittsnoten, Bestenlisten und Rankings. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 30 Menschen. Mehr Informationen: www.testberichte.de/presse

