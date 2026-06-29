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Nachhaltigkeitsbericht 2025: Mehr Transparenz über Pflichtangaben hinaus

Bochum (ots)

Unternehmen müssen die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten nicht mehr so detailliert berichten. Die GLS Bank tut mit ihrem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht das Gegenteil. Sie legt Ziele, Maßnahmen und die Wirkung der vergebenen Kredite offen.

Die GLS Bank veröffentlicht für das Geschäftsjahr 2025 zusätzlich zum nichtfinanziellen Bericht freiwillig einen weitergehenden Nachhaltigkeitsbericht. Dieser zusätzlich erstellte Nachhaltigkeitsbericht überträgt die umfangreichen Angaben in ein zugänglicheres Format und zeigt weiterführende Aspekte wie die ausführliche Wirkung der Kreditvergaben auf.

Der nichtfinanzielle Bericht basiert auf den CSRD-Vorgaben, die für die meisten Unternehmen nicht mehr gelten. Zudem hat die Bank den Bericht freiwillig extern prüfen lassen.

Seit März 2026 sind rund 80 Prozent weniger Unternehmen verpflichtet, im Rahmen der europäischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu berichten. Die entsprechende CSRD- Vorgabe (Corporate Sustainability Reporting Directive) wurde von der Politik deutlich abgeschwächt, Fristen wurden verschoben, Anforderungen reduziert.

Für viele Banken und Unternehmen in Deutschland ist damit weiterhin die nichtfinanzielle Berichterstattung nach NFRD (Non-financial Reporting Directive) maßgeblich. Diese unterliegt nur wenigen Vorgaben und ist entsprechend eingeschränkt aussagekräftig und vergleichbar.

Die GLS Bank berichtet bewusst über die weniger strengen Pflichten der NFRD hinaus und legt die Ergebnisse dieser Wirkungsmessung im Nachhaltigkeitsbericht offen. Für 2025 erfasste sie die sozial-ökologische Wirkung relevanter Firmenkundenkredite zu 97,9 Prozent. Dem liegen Nachhaltigkeitsziele der Bank zugrunde. Der Abgleich zwischen Kreditvergabe und Zielen stärkt die Transparenz.

"Transparenz ist für uns ein Kernwert und Voraussetzung für Monitoring und Rechenschaftspflichten", sagt Michael Ahlers, Vorstand der GLS Bank. "Weniger regulatorische Pflicht heißt für uns nicht weniger Verantwortung. Wir legen weiterhin offen, was unser Geschäft konkret bewirkt."

Ihre Nachhaltigkeitsziele leitet die GLS Bank aus Wesentlichkeits- und ESG-Risikoanalysen ab. Diese werden quartalsweise erhoben und in Maßnahmen zur Zielerreichung überführt. Zudem fließen die wesentlichen Themen in die Strategie der Bank ein.

Seit 1974 verfolgt die GLS Bank den Anspruch, Geld als gesellschaftliches Gestaltungsmittel einzusetzen und ihr Handeln nachvollziehbar zu machen. Im aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfeld gewinnt dieser Anspruch an zusätzlicher Relevanz.

Der gesamte Bericht ist ab sofort hier einsehbar:

GLS Bank Nachhaltigkeitsbericht 2025 - GLS Nachhaltigkeitsbericht

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