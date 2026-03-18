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Gutes Morgen Festival: Einmal Lebensfreude und Zukunftsmut für alle, bitte!

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Bochum (ots)

Anfang Juni feiert ein Festival Premiere, das Lebensfreude und Zukunftsmut versprüht. Die sozial-ökologische GLS Bank lädt dazu ein: Kund*innen aus ganz Deutschland, Genossenschaftsmitglieder und alle Menschen, die ein Gutes Morgen feiern möchten.

Auf dem Gutes Morgen Festival am 6. und 7. Juni 2026 erzählt die GLS Bank zusammen mit über 130 GLS Firmenkund*innen eine positive Geschichte der Zukunft. Denn eine klimaneutrale Wirtschaft ist weder Idealismus noch Rückschritt, sondern ein vernünftiger und sicherer Weg. In der Jahrhunderthalle Bochum werden Lösungen sichtbar, an denen bereits zigtausend Menschen arbeiten. Miteinander sprechen, sich gegenseitig inspirieren und Mut machen ist erklärtes Ziel des Festivals. Und das Beste daran: Alle können mitfeiern, denn Nachhaltigkeitsmesse, Workshops und das komplette Programm sind kostenlos.

Aysel Osmanoglu, Vorständin der GLS Bank:

"Wir setzen seit über 50 Jahren auf Initiativen, Projekte und Menschen, die Mut machen. Wir bringen Geld dahin, wo es heute gebraucht wird, um eine lebenswerte Zukunft für morgen aufzubauen. Alles dies wird beim Gutes Morgen Festival sichtbar. Wir wollen das Gutes Morgen Festival langfristig als national relevantes Publikumsformat etablieren. Unsere Zeit braucht Zukunftsmut!"

Nachhaltigkeitsmesse: Konzepte für die Zukunft entdecken

Das Festival hat Platz für rund 130 sozial-ökologisch orientierte Aussteller*innen. Ihre Ideen und Projekte an den Ständen geben Antworten darauf, wie ein gutes Leben gemeinsam gelingt. Die Nachhaltigkeitsmesse zeigt Angebote und Produkte von Fashion über Food bis zu Energie, Bauen, Bildung und Soziales. Eine Liste der Ausstellenden ist auf der Festival-Website einsehbar: https://www.gutesmorgenfestival.de/

Zukunftstalks & Workshops: Perspektiven und Gedanken entdecken

An beiden Festivaltagen ordnen zahlreiche prominente Expert*innen die aktuelle Weltlage ein und teilen optimistische Zukunftsaussichten. Mit dabei sind u.a. Bestsellerautorin Emilia Roig ("Radical Transformation"), Autorin und taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann, Influencer & Journalist Fabian Grischkat sowie Comedian & Podcaster Jean-Philippe Kindler.

Intensive Gespräche finden auch in rund 30 Workshops statt. In ihnen haben die Teilnehmenden die Chance, neue Wege kennenzulernen und zu entwickeln - etwa in den Bereichen Schule und Bildung, Bio-Landwirtschaft, Finanzwissen, starke Zivilgesellschaft und junge Perspektiven.

Gute Laune mit Musik: Alice Merton spielt open air

Kein Festival ohne Musik: Alice Merton wird am Samstag auf der Open-Air-Bühne für sommerlaue Leichtigkeit sorgen. Die deutsch-britische Musikerin gewann 2016 in der Kategorie "Acoustic Pop" den Bundesförderpreis und veröffentlichte kurz darauf ihren erfolgreichsten Song "No Roots". Seit Januar 2026 ist sie mit ihrer neuen LP "Visions" auf Tour.

Noch mehr gute Laune versprüht das Festival auf der Mitmachmeile, an den Bio-Streetfood-Ständen, bei Kleidertausch, bei Yoga, Parcour & Co.

Stadt Bochum ist offizielle Gastgeberin des Festivals

In unsicheren Zeiten schafft das Gutes Morgen Festival Verbundenheit und Vertrauen. Die GLS Bank freut sich daher über die Stadt Bochum an ihrer Seite. Mit deutschlandweit herausragenden Klimaschutzmaßnahmen zeigt Bochum seit Jahren, wie mutig eine Kommune mit globalen Veränderungen umgehen kann. Die Stadt ist offizielle Gastgeberin des Festivals und Oberbürgermeister Jörg Lukat Gast des Eröffnungspanels.

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