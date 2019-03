Laverana GmbH

Hannover wird natürlich

lavera verlegt Firmenzentrale nach Hannover / Firmengründer Thomas Haase eröffnete mit Festredner Minister Dr. Althusmann das neue Verwaltungsgebäude im Herzen Hannovers

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Hannover (ots)

Das "lavera Haus" in Hannover wird zur neuen Firmenzentrale des Naturkosmetik-Herstellers Laverana. Am 13.03. 2019 eröffnete Firmengründer Thomas Haase zusammen mit Festredner Minister Dr. Althusmann und circa 170 Gästen offiziell das neue Verwaltungsgebäude in der Lavesstraße 65 im Herzen Hannovers.

"lavera. wirkt natürlich schön." lautet der Werbeslogan der zertifizierten Naturkosmetik, die seit 1987 in der Region Hannover vom Naturkosmetikhersteller Laverana produziert und in 40 Länder weltweit exportiert wird.

Seit Gründung investiert Laverana kontinuierlich in die Erweiterung des Firmenstandortes in der Region Hannover. Am heutigen Vormittag eröffnete Firmen- und Markengründer Thomas Haase zusammen mit Festredner Minister Dr. Althusmann sowie rund 70 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft, Freunden der Familie und den rund 100 Mitarbeiter, -innen des lavera Hauses die neue Firmenzentrale im Herzen der Stadt, rund 500m Luftlinie vom Hauptbahnhof Hannover entfernt.

Der Name der neuen Firmenzentrale "lavera - die Wahre" ist gleichzeitig Programm. Es geht darum "wahre Kosmetik" herzustellen und zwar ausschließlich mit natürlichen Inhaltsstoffen. Natürliche Wirkstoffe können viele Kunstprodukte problemlos ersetzen. Laverana hat dies in der Vergangenheit als Entwicklungspionier der natürlichen Schönheitspflege vielfach bewiesen, beispielsweise in den Bereichen Lippenpflege, natürlicher Sonnenschutz und Make up.

Die Entwicklungs- und Herstellungskompetenz des familiengeführten Mittelstandes für zertifizierte Naturkosmetik ist einzigartig. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles in einer geschlossenen Kompetenzkette.

Thomas Haase, Geschäftsführung: "Wir arbeiten mit modernsten Methoden an der Entschlüsselung und Komposition von neuen, natürlichen und gleichzeitig hochwirksamen Stoffen und verstehen uns schon immer als Forscher und Entwickler, mit dem Ziel, der Natur ihre Geheimnisse zu entlocken. Die Natur hat in ihrer unendlichen Vielfalt so viel zu bieten, zertifizierte Naturkosmetik ist für uns der richtige Weg in die Zukunft. Mit dem neuen Standort Hannover kommt lavera den Wünschen und Bedürfnissen unser Kunden und Kundinnen einen entscheidenden Schritt näher."

Dass Naturkosmetik wirksam ist und Kunden weltweit überzeugt, beweist lavera mit eindrucksvollen Zahlen: Die Marke ist weltweit an circa 36.000 Marktplätzen gelistet und baut das Exportgeschäft stetig aus. In Deutschland lag die gestützte Markenbekanntheit von lavera Naturkosmetik in 2017 bereits bei 82%, Tendenz steigend. So nahm die zertifizierte Naturkosmetikmarke in Deutschland im Jahr 2017 bereits Rang 23 aller relevanten Kosmetikmarken ein, während sie sich in 2014 noch auf Rang 50 befand.

Die Entwicklung der Naturkosmetikmarke lavera und des Unternehmens wurde eindrucksvoll vom Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Dr. Bernd Althusmann gewürdigt, der sich gern dazu bereit erklärt hatte, die Festrede an diesem für Unternehmen und Marke historischen Tag zu halten.

1987 gegründet zähle das Unternehmen heute rund 400 Mitarbeiter, -innen und sei an den vier Standorten in Wennigsen, Ronnenberg, Bantorf und jetzt auch Hannover ansässig.

Besonders hob Minister Dr. Althusmann die Bedeutung von Marke und Unternehmen für die Niedersächsische Wirtschaft und die Investitionsbereitschaft der Laverana hervor. In das vollautomatisierte Logistik- und Produktionszentrum in Bantorf, das im September 2019 in Betrieb genommen werden soll, fließen rund 30 Millionen. "Für ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen ist das eine beachtliche Investition und zeugt von der Professionalität, mit der Sie sich auf die Anforderungen des internationalen Handels einstellen", hob Minister Dr. Althusmann lobend hervor. Weiterhin bedankte er sich für die Standorttreue des Unternehmens und ging auf die vielen Auszeichnungen und das langjährige, ökologische und soziale Engagement ein.

Mit den Ausführungen des Ministers über die Niedersächsische Wirtschaft und der gemeinsamen Aufgabe, den Standort Deutschland für die Zukunft unter anderem durch Entwicklung der Digitalisierung oder Fachkräftesicherung fit zu machen, schaffe das Land Niedersachsen die besten Voraussetzungen für den internationalen Standortwettbewerb und mittelständische Unternehmen wie die Laverana. Weiterhin thematisierte Herr Minister Dr. Althusmann den geplanten Bürokratieabbau, um die finanziellen und bürokratischen Belastungen in Niedersachsen so gering wie möglich zu halten, damit Unternehmen wie die Laverana gute Bedingungen für Weiterentwicklung und Wachstum am Standort Niedersachsen vorfänden.

Begleitet wurden die Festreden von einem bunten Rahmenprogramm. In den unteren Räumen des 4-geschossigen Hauses, in dessen Zentrum sich ein Atrium befindet, konnten alle Beteiligten lavera Naturkosmetik hautnah erleben. Aufgebaute Produktsäulen präsentierten die Markenvielfalt der lavera Schönheitspflege samt ihrer natürlichen, sorgsam ausgewählten Inhaltsstoffe und unvergleichlichen Düfte.

Aber nicht nur für die geladenen Gäste hatte lavera besondere Highlights vorbereitet. Auch Hannover sollte die Eröffnung mitfeiern können. Vor dem Haus konnten die Hannoveraner, -innen im lavera Bus von 10h bis 16h eine kostenlose Schmink- und Pflegeberatung in Anspruch nehmen, lavera Naturkosmetik kennen lernen und am Gewinnspiel-Rad lavera Naturkosmetik gewinnen.

Unternehmensdaten Laverana

Thomas Haase ist der Pionier der Naturkosmetik, gründete 1987 die Marke lavera Naturkosmetik und das Unternehmen Laverana mit dem Ziel, seine persönlichen, positiven Erfahrungen mit natürlichen Pflegeprodukten einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen und seine Vorstellungen von "wahrer Kosmetik" mit der natürlichen Schönheitspflege lavera Naturkosmetik zu verwirklichen.

Die Natur ist für das Unternehmen die einzig wahre Pflege. Von Anfang an ging es darum, Schönheitspflege nur aus natürlichen, möglichst Bio-Inhaltsstoffen herzustellen, die Haut nachhaltig schön zu pflegen, die Produkte selbst herzustellen und Natur, Wissenschaft und modernste Technik miteinander zu verbinden.

Laverana hat heute als Naturkosmetikhersteller ein Alleinstellungsmerkmal und zählt zu einem der größten Naturkosmetikhersteller weltweit: Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt jeder Arbeitsschritt in einer kontrollierten Wertschöpfungs- und geschlossenen Kompetenzkette. Made in Germany, Made in der Region Hannover.

Pressekontakt:

Sabine Kästner, Unternehmenssprecherin

Laverana GmbH & Co KG

30159 Hannover, Lavesstraße 65

Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569

sabine.kaestner@lavera.de

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell