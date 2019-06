Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands Spar-Champions 2019

Auszeichnung für dauerhaft günstige Anbieter aus 16 Kategorien - Orientierung für preissensible Verbraucher

Hamburg

Wer möchte schon beim Einkauf oder Vertragsabschluss mehr bezahlen als nötig? Günstige Preise oder niedrige Kosten sind oft ein wichtiges Entscheidungskriterium. Aber welche Anbieter sind hier wegen langfristig attraktiver Preise oder Kosten empfehlenswert? Die Antwort gibt "Deutschlands Spar-Champions 2019", eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von n-tv (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 26.06.2019, 18:35 Uhr; Print-Hinweis: DISQ-TEST, Ausgabe 02/2019, ab 04.07.2019 im Zeitschriftenhandel).

Zu "Deutschlands Spar-Champions 2019" zählen Unternehmen wie zum Beispiel DKB Deutsche Kreditbank (Direktbanken), Aldi Nord (Lebensmittelmärkte), Check24 (Reisevermittler), Signal Iduna (Pflegeversicherungen), Sixt (Autovermieter) und Vodafone (Internetanbieter).

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Preisniveau von 195 Unternehmen ermittelt und vergleichend bewertet. Die Basis bilden gut 17.600 Preisdatensätze aus 41 DISQ-Studien der letzten vier Jahre; die aktuellsten Preise gehen mit der höchsten Gewichtung ein. Ausgezeichnet werden die günstigsten Anbieter aus 16 analysierten Kategorien und Branchen - von Energie, Technik und Mobilität bis zu Touristik, Finanzen und Versicherungen.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Neben reinen Service-Analysen führt das DISQ vielfach umfassende Studien durch, die auch Preis- und Kostenuntersuchungen umfassen. Spar-Champions können sich jene Unternehmen nennen, die sich auf Dauer als preisgünstig erwiesen haben. Gerade für preissensible Verbraucher ist diese Auszeichnung eine gute Orientierungs- und Entscheidungshilfe."

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

Deutschlands Spar-Champions 2019 Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch) Autovermieter Buchbinder, Enterprise, Sixt Baufinanzierung Filialbanken Commerzbank, Hypovereinsbank, Targobank Direktbanken DKB Deutsche Kreditbank, Norisbank, Volkswagen Bank Direkt-Baufinanzierer Comdirect Bank, Netbank, Planethome Gasanbieter Grünwelt Energie, Immergrün, Klickenergie Internetanbieter 1&1, Unitymedia, Vodafone Kfz-Versicherer HUK24, HUK-Coburg, Sparkassen Direktversicherung Lebensmittelmärkte Aldi Nord, Netto, Netto Marken-Discount Mobilfunkanbieter Aldi Talk, Blau, Yourfone Online-Apotheken Delmed, Juvalis, Medikamente-per-Klick.de Pflegeversicherungen Axa, Hanse-Merkur, Signal Iduna Private Krankenversicherer Continentale, Hanse-Merkur, HUK-Coburg Reiseveranstalter (Online-Portale) FTI, Neckermann-reisen.de, Tropo Reisevermittler (Online-Portale) Check24, Holidaycheck, Reisen.de Selfstorage-Center Pickens, Rollsrein, Sirius Facilities Stromanbieter DEW21, Knauber Strom, Montana

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von n-tv

