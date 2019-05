Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands Beste Online-Portale 2019

Große Verbraucherbefragung: Über 30.000 Kundenmeinungen haben entschieden - Preisträger in 45 Kategorien

Hamburg/Köln (ots)

Angebot, Leistung, Kundenservice und Qualität des Internetauftritts - welche Online-Portale in der Gunst der Verbraucher ganz oben stehen, beantwortet eine Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 33.000 Kundenmeinungen die besten Anbieter in 45 Kategorien. Die Preisverleihung "Deutschlands Beste Online-Portale 2019" findet am Dienstagabend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 29. Mai 2019, 18:35 Uhr).

Informieren, vergleichen, buchen oder finden: Ob Wohnung, Job, Reise, Stromtarif oder Babysitter - Online-Portale sind für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle in unterschiedlichen Lebensbereichen. "Der Award beantwortet die Frage, welche Portale in Deutschland die besten sind. Und diese Entscheidung fällt keine Jury, sondern die Nutzer selbst. Die Preisträger sind also eine Verbraucherempfehlung - im besten Sinne des Wortes", so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.

Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen unter anderem Holidaycheck, Idealo, Immowelt.de, Kununu, Mobile.de und Verivox. "In der groß angelegten Befragung haben die Verbraucher insgesamt 570 Online-Portale bewertet. Unter den ausgezeichneten Unternehmen finden sich auch viele Spezialisten, die in der Öffentlichkeit einen weniger hohen Bekanntheitsgrad haben, aber bei den aktiven Nutzern eine sehr hohe Wertschätzung genießen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien, beispielsweise Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Online-Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.

Deutschlands Beste Online-Portale 2019 Kategorie Preisträger (alphabetisch)* Reise & Mobilität Portale Pauschalreisen Holidaycheck Sonnenklar.tv Thomascook.de Portale Reiseschnäppchen Secret Escapes Urlaubsguru Urlaubspiraten Portale Wellness-Reisen Beauty24.de Fit Reisen Wellnesshotels-Resorts.de Flugportale (mit Buchungsmöglichkeit) Airline-direct.de Cheaptickets.de Flüge.de Ferienhausportale Casamundo Fewo-direkt TUI-Ferienhaus.de Campingportale Campercontact Pincamp Selectcamp Portale Wohnmobilvermietung Campanda Camperdays TUI Camper Gebrauchtwagenportale Autoscout24 Mobile.de Wirkaufendeinauto.de Neuwagenportale Autohaus24.de Neuwagen24.de Sixt-Neuwagen.de Kfz-Werkstatt-Portale Autobutler Autoscout24 Caroobi Portale E-Roller-Sharing Eddy-Sharing.de Emmy-Sharing.de Shopping Preissuchmaschinen Billiger.de Guenstiger.de Idealo Marktplätze Privatanbieter Ebay Kleinanzeigen Hood.de Shpock Rabattportale Coupons.de (ehemals Coupons4u) Gutscheine.de Sparwelt.de Universal & Finanzen Universal-Vergleichsrechner Check24 Verivox Wechselpiraten Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen Finanzcheck.de Smava Vergleich.de Branchenverzeichnisse 11880.com Das Örtliche Yelp Vergleichsportale Mobilfunk Billiger-telefonieren.de Smartweb Sparhandy Preisportale für Heizöl Fast Energy Heizoel.de Leasingportale Abofinance Cluno Vehiculum Fahrradleasing-Portale Bikeleasing-Service Company Bike Jobrad Beruf & Bildung Jobportale Azubiyo Stepstone Xing Spezialjobbörsen Freelancermap Jobvector Yourfirm Portale Arbeitgeberbewertung Glassdoor Kununu Portale für Studierende E-fellows.net Studieren in Deutschland/ Study-in.de Unicum.de Lernportale Sprachen Babbel Duolingo Mondly Nachhilfeportale Abacus Nachhilfeinstitut Betreut.de Erstenachhilfe.de Wohnen & Haushalt Immobilienportale Immobilienscout24 Immonet Immowelt.de Portale Maklervermittlung 123Makler Immobilie-richtig-verkaufen.de Immoverkauf24 Hausbauportale Bau-Welt.de Fertighaus.de Musterhaus.net Handwerkerportale Myhammer Wirsindhandwerk.de Überregionale Handwerksbetriebe Kesselheld.de Thermondo Portale Haushaltshilfe/ Kinderbetreuung Betreut.de Hallobabysitter.de Helpling Online-Textilreinigungen Jonny Fresh Persil Service Online Zipjet Leben & Gesundheit Vergleichsportale Ärzte & Kliniken Jameda Sanego Weisse Liste Portale Pflegedienste & Pflegeheime Pflegehilfe.org Pflegelotse Senior Place Fitness-Portale Gymondo My Fitness Video (ehemals Newmoove) Ernährungsportale Vidavida WW (ehemals Weight Watchers) Yazio Freizeit Erlebnisanbieter Jochen Schweizer Mydays Buchungsportale Freizeit & Sport Eversports Get your Guide Restaurant-Portale Bookatable.com Opentable.de Tripadvisor Lieferservice-Portale Lieferando.de Pizzeria.de Hochzeitsportale Hochzeitsplaza Mein-Traumtag.de Weddix Portale Zeitschriften-Abos Leserservice.de Lorenz-Leserservice.de Readly Wetterportale Wetter.com Wetter.de Wetteronline.de

* Je nach Größe der Branche und Anzahl der von den Konsumenten bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tv

Pressekontakt:

Martin Schechtel

Tel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20

E-Mail: m.schechtel@disq.de

www.disq.de



Mediengruppe RTL Deutschland

Kommunikation n-tv

Bettina Klauser

Tel.: 0221 / 456-74100

E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell