Neuer LinkedIn Report: Mehrheit der deutschen Kleinunternehmen blickt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten optimistisch auf 2026

Mehr Mut zur Selbstständigkeit: Künstliche Intelligenz stärkt Vertrauen von Gründern und kleinen Betrieben

23 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland erwägen in naher Zukunft den Schritt in die Selbstständigkeit

Die Zahl der LinkedIn-Mitglieder mit dem Titel "Founder" hat sich seit 2022 mehr als verdoppelt

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage blicken viele kleine Unternehmen in Deutschland aktuell zuversichtlich nach vorn. 55 Prozent der deutschen Kleinunternehmer blicken optimistisch auf die kommenden zwölf Monate. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Selbstständigkeit: 23 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland ziehen in naher Zukunft eine eigene Gründung in Betracht. Das zeigen aktuelle Daten aus dem neuen Work Change Report* von LinkedIn. Der Trend zur Selbstständigkeit spiegelt sich auch auf der LinkedIn Plattform wider. Die Zahl der Mitglieder in Deutschland, die "Founder" zu ihrem Profil hinzufügen, ist innerhalb eines Jahres um 61 Prozent gestiegen und hat sich seit 2022 mehr als verdoppelt.

Künstliche Intelligenz als Treiber des neuen Unternehmergeistes

Ein zentraler Faktor für den wachsenden Optimismus ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie senkt Hürden beim Gründen und Führen eines Unternehmens und stärkt das Vertrauen in die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Fast drei von zehn Arbeitnehmern (30 Prozent) in Deutschland geben an, dass KI ihnen Mut macht, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Geschäftsführer kleiner Unternehmen ist der Meinung, dass Gründen und Unternehmensführung heute dank KI einfacher sind als noch vor wenigen Jahren."Durch KI können besonders kleine Unternehmen eine völlig neue Dimension in Bezug auf ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Sie automatisiert Routinen, stärkt fundierte Entscheidungen und macht professionelle Marketing- und Serviceprozesse für alle zugänglich - Möglichkeiten, die früher großen Unternehmen vorbehalten waren", sagt Barbara Wittmann, Country Managerin LinkedIn DACH. "Für lokale Händler ebenso wie für Dienstleistungsbetriebe bedeutet das eine echte Chance: Potenziale, die vor zwei Jahren noch unvorstellbar waren, sind heute Realität."

Sichtbarkeit, Vertrauen und Netzwerke werden zum Erfolgsfaktor

Gleichzeitig zeigt der Report von LinkedIn auch, dass kleine Unternehmen und Selbstständige vor neuen Herausforderungen stehen. Im wachsenden Wettbewerb um Aufmerksamkeit gewinnen Markenaufbau, Reputation und Netzwerke zunehmend an Bedeutung. Ein Drittel (33 Prozent) der befragten Unternehmen nennt den Aufbau von Marke und Vertrauen als strategische Priorität. Zudem sehen 65 Prozent der Führungskräfte in kleinen Unternehmen professionelles Netzwerken als entscheidend für langfristiges Wachstum."KI sorgt für Geschwindigkeit und Effizienz, eine starke Unternehmensmarke schafft Sichtbarkeit und Vertrauen - und belastbare Netzwerke verwandeln Aufmerksamkeit in konkrete Geschäftschancen", so Wittmann. "Diese drei Faktoren entwickeln sich zu zentralen Wachstumstreibern für kleine Unternehmen in Deutschland."

LinkedIn erweitert Angebot für kleine Unternehmen und Selbstständige

Vor diesem Hintergrund erweitert LinkedIn sein Angebot für Selbstständige sowie kleine Unternehmen und führt Premium All-in-One ein. Ein zentrales Dashboard bündelt Aktivitäten aus Vertrieb, Marketing und Recruiting und liefert zugleich konkrete Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte. Anwender erhalten so eine klare Orientierung, wie sie die verfügbaren Tools optimal einsetzen können. Zu den zentralen Funktionen gehören:

Gezielte Kundengewinnung durch tägliche Vorschläge potenzieller Geschäftskontakte inkl.Hintergrundinformationen, erweiterte Suchmöglichkeiten zur Identifikation relevanter Leads sowie InMail-Guthaben und KI-Unterstützung für personalisierte Anschreiben

Stärkung der Unternehmenspräsenz, unter anderem durch monatliche Gutschriften zur gezielten Hervorhebung von Inhalten sowie automatisierten Einladungsfunktionen für relevante Zielgruppen, KI-gestützte Profilvorschläge für eine klare Positionierung sowie Company Spotlight zur Steigerung der Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit

Unterstützung beim Recruiting durch Kontingente zur besseren Platzierung von Stellenanzeigen und KI-gestützte Tools für eine zielgerichtete Ansprache von Kandidaten

Methodik

* Der Work Change Report von LinkedIn ist ein datenbasierter Bericht, der zentrale Veränderungen in der Arbeitswelt analysiert und einordnet. Er basiert auf umfangreichen LinkedIn-Daten - darunter Recruiting-Trends, Skill-Entwicklungen, Wechselverhalten am Arbeitsmarkt, Unternehmensangaben und Befragungen von Fach- und Führungskräften. Details zur Methodik der einzelnen Erhebungen können dem Report entnommen werden.

