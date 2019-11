LinkedIn Corporation

LinkedIn weiterhin auf Wachstumskurs - mit neuer Führung im deutschsprachigen Raum

Bild-Infos

Download

München (ots)

Weltweit größtes Netzwerk für beruflichen Austausch meldet 14 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz / Rekordzahlen bei Engagement und Interaktion / Barbara Wittmann wird Country Manager DACH

LinkedIn erreicht beim Mitgliederwachstum einen weiteren Meilenstein: 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum sind mittlerweile auf der Plattform aktiv, weltweit sind es 660 Millionen. Parallel dazu erreicht auch die Aktivität auf der Plattform einen neuen Höchststand: Das Engagement im Feed ist im Jahresvergleich um 27 Prozent gestiegen.

"Wir messen unseren Erfolg nicht nur an Mitgliederzahl und Umsatz, sondern vor allem an der Aktivität auf der Plattform. Denn daran lässt sich ablesen, ob Mitglieder bei uns auch tatsächlich einen Mehrwert finden. Dass sie gerne wiederkommen, um mit den Inhalten in ihrem Feed zu interagieren, Jobs zu suchen und zu finden, oder eigene Inhalte zu veröffentlichen, ist die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und für die Verwirklichung unserer Vision eines lebendigen Netzwerks, in dem ein globaler Austausch stattfindet", sagt Barbara Wittmann, die in Zukunft als Country Manager DACH die Geschäfte im deutschsprachigen Raum lenken wird.

Barbara Wittmann wird Country Manager DACH

Wittmann ist seit fast vier Jahren bei LinkedIn und übernimmt zusätzlich zur Leitung des Geschäftsbereichs Talent Solutions die Verantwortung für das Gesamtgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hierzu gehören die lokale strategische Ausrichtung sowie die expandierenden Büros in München und Berlin, deren Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich um 35 Prozent gestiegen ist. Gemessen am Mitarbeiterwachstum ist der DACH-Raum damit für LinkedIn die am schnellsten wachsende Region in Europa.

"Barbara hat in den letzten vier Jahren bereits einen sehr wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg in der DACH-Region geleistet und es freut mich deshalb außerordentlich, dass sie nun auch die Rolle der Country Managerin übernommen hat. Ich bin mir sicher, dass uns ihre Expertise und ihre strategische Führung maßgeblich dabei unterstützen werden, unser lokales Potenzial auszuschöpfen, was unser Kundengeschäft sowie den Ausbau unserer Mitgliederzahlen anbelangt", sagt John Herlihy, Vice President EMEA and LATAM bei LinkedIn.

Kompass in der Arbeitswelt von morgen

"Arbeitnehmer stehen immer stärker vor der Herausforderung, sich an eine schnell verändernde Arbeitswelt anzupassen. Wir wollen ihnen helfen, sie anzugehen. Unsere Mitglieder nutzen unser Netzwerk tagtäglich, um sich weiterzubilden, Wissen auszutauschen, an Diskussionen teilzunehmen, verschiedene Perspektiven zu entdecken und auf dem Laufenden zu bleiben - und natürlich auch, um einen neuen Job zu finden oder gefunden zu werden. Wir sind für sie wie ein Kompass, mit dem sie ihren beruflichen Lebensweg gestalten", erklärt Barbara Wittmann.

"Dasselbe gilt für Unternehmen: Als Folge der digitalen Transformation und durch globale Makrotrends wie zum Beispiel die Veränderungen in der Automobilindustrie werden neue Skillsets immer wichtiger, während andere an Bedeutung verlieren. So stehen Unternehmen vor einer komplexen Frage: Wo reicht es aus, die eigenen Mitarbeiter weiterzubilden, und wo muss man sich gezielt auf die Suche nach Fach- und Führungskräften machen, die diese benötigten Fähigkeiten mitbringen. Wir helfen sowohl bei der Beantwortung dieser Frage, genauso wie bei der Positionierung durch Marketing und Vertrieb in einem digitalen Umfeld. Unser Ziel ist es, für beide - Berufstätige und Unternehmen - ein starker und vertrauensvoller Partner zu sein."

Über LinkedIn

Mit über 660 Millionen Mitgliedern weltweit und über 14 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos. In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 120 Mitarbeiter auf die Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln. Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.

Pressekontakt:

LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz

Julia Christoph

E-Mail: jchristoph@linkedin.com

Twitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACH

LinkedIn: www.linkedin.com/in/juliachristoph/



Steffen Wist

E-Mail: swist@linkedin.com

Twitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACH

LinkedIn: www.linkedin.com/in/steffenwist/



Hotwire Public Relations Germany GmbH

Michaela Marsch

Tel.: +49 89 21 09 32 78

E-Mail: michaela.marsch@hotwireglobal.com

Original-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell