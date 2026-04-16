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BAUHAUS zieht positive Bilanz aus Waldinsel-Pflanzungen

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Mannheim (ots)

Mehr Grün, mehr Biodiversität, mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen in der Stadt: Mit den sogenannten Waldinseln hat BAUHAUS gemeinsam mit dem Bundesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ein starkes Zeichen für Klima- und Naturschutz im urbanen Raum in ganz Deutschland gesetzt. Gepflanzt wurden die dauerhaft angelegten Mini-Wälder in der Zeit von Februar 2025 bis April 2026 auf über 3.800 Quadratmetern mit mehr als 4.600 Bäumen und Sträuchern in sechs deutschen Städten: Bonn, Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig und Mannheim.

Seit dem Start der Waldinsel-Initiative im BAUHAUS Jubiläumsjahr 2025 wurden 4.655 standortgerechte und klimastabile Bäume und Sträucher in die Erde gebracht. Teilweise wurden dafür an den bisherigen Standorten invasive Pflanzenarten entfernt und die brachliegenden Grünflächen für die künftige Nutzung reaktiviert. Die sechs neu entstandenen Waldinseln erstrecken sich über eine Gesamtfläche von rund 3.800 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Gesamtfläche von neun Basketballfeldern. Gepflanzt wurden die Waldinseln direkt im städtischen Raum, also dort, wo Menschen zusammenkommen. Zum Beispiel auf dem Schulgelände der Dresdner Oberschule "Carola von Wasa", im Wohnquartier in Mannheim-Schönau, auf dem Campus Bergedorf der HAW Hamburg als Lehr- und Studienort sowie auf dem Gelände des Leipziger BAUHAUS Fachcentrums.

Die eingesetzten Bäume und Sträucher sind genau auf die klimatischen Bedingungen der einzelnen Standorte angepasst. Zum Einsatz kamen jeweils im Schnitt über 30 heimische Arten, darunter Weißdorn, Wildbirne, Feldahorn, Flatterulme, Eberesche, Edelkastanie, Traubeneiche und Haselstrauch. Durch die artenreiche, dichte Pflanzung auf kompakten Flächen werden sich die Gewächse in den kommenden Jahren zu stabilen, naturnahen Ökosystemen entwickeln.

Waldinseln sind Mini-Wälder mit großer Wirkung

Angesichts der fortschreitenden sozio-ökologischen Krise bieten Waldinseln, die sich an das Konzept von Tiny Forests nach dem japanischen Pflanzensoziologen Akira Miyawaki anlehnen, einen vielversprechenden, ganzheitlichen Lösungsansatz. Dabei geht es um die Schaffung standortangepasster, hochdiverser Waldökosysteme auf kleinen Flächen ab 100 Quadratmetern, die vor allem im urbanen Raum z. B. als Klimaanpassungsmaßnahme eingesetzt werden können und eine Vielzahl an Ökosystemdienstleistungen erbringen. Für diese Methode kommen vor allem Flächen von geringem ökologischem Wert in Betracht, die durch eine entsprechende Regeneration des Bodens und eine dichte Bepflanzung innerhalb kurzer Zeit in autarke Ökosysteme umgewandelt werden.

Johannes Harter: "Ökologisches Engagement sicht- und erlebbar machen"

"Mit den BAUHAUS Waldinseln bringen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit gezielt in den urbanen Raum - genau dorthin, wo zusätzliche Grünflächen besonders wertvoll sind. Waldinseln schaffen ökologische Trittsteine, geben Insekten und Vögeln Lebensraum und laden Menschen ein, Natur unmittelbar zu erleben", sagt Johannes Harter, Sprecher der Unternehmensleitung von BAUHAUS Deutschland. "Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir Orte, die langfristig zur Lebensqualität beitragen und Biodiversität in häufig stark versiegelten Städten fördern."

Vielfältige Standorte, wertvolle Grünflächen

Den Auftakt bildete im Februar 2025 die erste Waldinsel in Köln-Buchheim mit einer Fläche von rund 1.400 Quadratmetern und mehr als 910 Setzlingen. Etwa ein Jahr später, im März 2026, folgten vier weitere Pflanzungen in

Dresden (Schulgelände, 80 m², 120 Bäume & Sträucher),

(Schulgelände, 80 m², 120 Bäume & Sträucher), Mannheim (Stadtquartier, 800 m², 1.125 Bäume & Sträucher),

(Stadtquartier, 800 m², 1.125 Bäume & Sträucher), Bonn (Wohnquartier, 300 m², 600 Bäume & Sträucher) und

(Wohnquartier, 300 m², 600 Bäume & Sträucher) und Leipzig (Gelände BAUHAUS Fachcentrum, 800 m², 1.300 Bäume & Sträucher).

Die neueste und vorerst letzte Waldinsel-Pflanzung von BAUHAUS fand Anfang April 2026 in Hamburg statt. Auf dem Campus der HAW im Stadtteil Bergedorf entstand auf rund 420 Quadratmetern ein neuer Lern- und Begegnungsort mit 600 Bäumen und Sträuchern, der Biodiversität mit Bildung und Forschung verbindet.

Katharina Fegebank: "Naturerleben und Stadtraum finden zusammen"

"Mit der ersten Waldinsel in Hamburg zeigen wir, wie Naturerleben und Stadtraum zusammenfinden können. Wenn wir Grünflächen schaffen, die Begegnung ermöglichen und Orte klimaresilienter machen, gestalten wir aktiv eine lebenswerte Stadt. Das Engagement der HAW Hamburg und ihrer Partner ist ein wichtiges Beispiel, wie Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen", erklärt Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg.

Marvin Schneider: "Waldinseln sind Multitalente im urbanen Raum"

Waldinseln leisten einen wichtigen Beitrag in den Städten. Die Mini-Wälder sind Orte, an denen Menschen die Natur unmittelbar erleben können. "Sie verbessern das Mikroklima, speichern Wasser, fördern die Artenvielfalt, schaffen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen, stärken das Bewusstsein für unsere Ökosysteme und zeigen, wie gemeinsames Engagement vor Ort wirken kann", sagt Marvin Schneider, Leiter Baumpflanzungen und Waldprojekte der SDW in Bonn.

Die Umsetzung der Waldinseln erfolgte als Gemeinschaftsprojekt mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) sowie lokalen Partnern, darunter Schulen, eine Hochschule und kommunale Einrichtungen. Die meisten der Pflanzaktionen wurden aktiv von Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Auszubildenden von BAUHAUS begleitet.

Manuel Löhmann: "Gemeinsam Verantwortung übernehmen"

BAUHAUS betont die langfristige Bedeutung der Initiative: "Mit unserem Engagement wollen wir Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen übernehmen und einen nachhaltigen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Die BAUHAUS Waldinseln zeigen, wie Klimaschutz und Gemeinschaftshandeln Hand in Hand gehen können", so Manuel Löhmann, PR-Manager bei BAUHAUS und Projektverantwortlicher.

Mit den Waldinseln knüpft BAUHAUS an die erfolgreiche Initiative "1 Million Bäume" aus dem Jahr 2020 anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums an und führt sein Engagement für Natur- und Artenschutz konsequent fort - nun direkt in den Städten und Lebensräumen der Menschen.

Mehr zu den BAUHAUS Waldinseln unter: www.bauhaus.info/65jahre

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