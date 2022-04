Quirin Privatbank AG

8. "Quirin Champions"-Konferenz setzt Fokus auf erfolgreiche Small- und Mid-Cap-Unternehmen

Quirin Privatbank bringt ausgewählte Unternehmen und Investoren auf zweitägiger Konferenz am 1. und 2. Juni 2022 zusammen

Auf virtueller "Quirin Champions"-Konferenz präsentieren sich 40 deutsche Small- und Mid-Cap-Unternehmen

Erfolgsformat findet bereits zum achten Mal statt

Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Technologie und Dienstleistungsspektrum sich durch ESG-Standards auszeichnet

Die Quirin Privatbank (www.quirinprivatbank.de) veranstaltet am 1. und 2. Juni 2022 bereits zum achten Mal die Investoren-Konferenz "Quirin Champions". Etwa 40 deutsche Small- und Mid-Cap-Unternehmen (SME) präsentieren sich namhaften internationalen institutionellen Investoren. Die Konferenz findet virtuell statt, um möglichst vielen, auch internationalen Investoren eine Teilnahme unter den aktuellen Bedingungen zu ermöglichen.

Für die Konferenz werden zahlreiche führende internationale institutionelle Investoren erwartet, deren Anlagestrategie auf deutsche und europäische SME-Unternehmen ausgerichtet ist. Das Top-Management der Unternehmen steht den Investoren in Einzelgesprächen und bei Gruppenpräsentationen zur Verfügung. Die teilnehmenden Unternehmen zeichnen sich neben einem interessanten Technologie- oder Dienstleistungsspektrum durch ihre ESG-Standards aus.

Gezielt nach dem Ende der Quartals-Berichtssaison platziert, ermöglicht die Veranstaltung den Teilnehmern einen direkten Unternehmenskontakt, der so zu anderen Terminen nicht möglich ist. "Mit dieser Konferenz machen wir uns zum starken Partner für beide Seiten und schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Investoren lernen die Unternehmen persönlich kennen, in die sie investieren wollen. Und die Kapitalmarktunternehmen können selbst aktiv für die Investition in ihr Unternehmen werben - und das auf ganz direktem Wege", erklärt Klaus Soer, Leiter Institutionelles Research der Quirin Privatbank.

Auswahl der teilnehmenden Unternehmen:

1. Juni 2022: All For One Group, Aroundtown, Bauer, Blue Cap, Deutsche Konsum REIT, Deutz, Gateway, init innovations in traffic systems, Marinomed Biotech, MBB, Mister Spex, MPC, Münchmeyer Petersen Capital, Noratis, Norma Group, Progress-Werk Oberkirch, PVA Tepla, Serviceware, The Social Chain, Villeroy & Boch, Wacker Chemie

2. Juni 2022: 123fahrschule, Accentro, Cenit, Cliq Digital, Compleo Charging Solutions, DATAGROUP, Dermapharm Holding, DIC Asset, Dürr, Encavis, Energiekontor, EQS Group, Grand City Properties, Peach Property Group, PSI, The Ground Real Estate Development, Veganz Group, Vitesco Technologies, Vossloh

Die Teilnahme für institutionelle Investoren ist kostenlos. Interessierte Investoren können sich bis zum 9. Mai 2022 unter equitysales@quirinprivatbank.de informieren und ihre Gesprächswünsche einreichen.

Über die Quirin Privatbank AG, Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft:

Der Geschäftsbereich "Kapitalmarktgeschäft" der Quirin Privatbank zählt seit vielen Jahren zu den etablierten unabhängigen Investmentbanken in Deutschland mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand. Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie steht die Betreuung von institutionellen Investoren mit einem eigenen Research-Produkt sowie die kompetente und faire Beratung der Kunden durch ein professionelles Institutional Sales Team. Zusammen mit dem Bereich Corporate Finance bietet die Unternehmerbank die volle Bandbreite von Kapitalmarktprodukten einer Investment Boutique aus einer Hand an. In den vergangenen Jahren konnten im Rahmen von mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen (Corporate Bonds, Wandelanleihen, Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen) mit ca. 13 Mrd. Euro Volumen für mittelständische Unternehmen eingeworben bzw. platziert werden.

